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Flamengo x Estudiantes: IA crava classificado à final da Libertadores

Jogo de ida acabou empatado em 0 x 0 na Argentina

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/10/2026 07:36
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Leo Ortiz disputa a bola com Guido Carrillo do Estudiantes no empate do Flamengo
Leo Ortiz disputa a bola com Guido Carrillo do Estudiantes no empate do Flamengo (Foto: Luis ROBAYO/AFP)

O Flamengo recebe o Estudiantes nesta quinta-feira (22), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Após o empate sem gols na Argentina, as equipes disputam uma vaga na decisão continental. O LANCE! consultou o ChatGPT, ferramenta de inteligência artificial, para saber qual será o resultado da partida e quem avançará à final.

A inteligência artificial apontou o Flamengo como favorito e cravou uma vitória por 2 a 0 sobre o Estudiantes diante da torcida rubro-negra. Apesar do placar, a previsão é de um confronto equilibrado, com dificuldades para a equipe carioca superar a marcação argentina.

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➡️ Flamengo x Estudiantes: onde assistir, horário e escalações

Segundo a análise do ChatGPT, o Flamengo tem 74% de chances de classificação, contra 26% do Estudiantes. O roteiro projetado pelo ChatGPT prevê que o Flamengo abra o placar por volta dos 65 minutos e marque o segundo gol depois dos 80, garantindo a classificação à decisão da Libertadores.

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IA crava classificação do Flamengo sobre o Estudiantes

A ferramenta considera a qualidade individual do elenco rubro-negro, o mando de campo e o apoio da torcida como fatores favoráveis à equipe brasileira. Por outro lado, destaca a capacidade do Estudiantes de dificultar a construção ofensiva do adversário.

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O principal risco apontado pela inteligência artificial é o Flamengo sofrer o primeiro gol. Nesse caso, a equipe precisaria buscar a reação diante de um adversário com características favoráveis à manutenção do resultado. Apesar desse cenário, o ChatGPT mantém a aposta na classificação rubro-negra, com vitória por 2 a 0 no Maracanã.

Leo Ortiz disputa a bola com Guido Carrillo do Estudiantes no empate do Flamengo
Léo Ortiz em Estudiantes x Flamengo pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
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