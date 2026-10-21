Flamengo x Estudiantes: IA crava classificado à final da Libertadores

O Flamengo recebe o Estudiantes nesta quinta-feira (22), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Após o empate sem gols na Argentina, as equipes disputam uma vaga na decisão continental. O LANCE! consultou o ChatGPT, ferramenta de inteligência artificial, para saber qual será o resultado da partida e quem avançará à final.

A inteligência artificial apontou o Flamengo como favorito e cravou uma vitória por 2 a 0 sobre o Estudiantes diante da torcida rubro-negra. Apesar do placar, a previsão é de um confronto equilibrado, com dificuldades para a equipe carioca superar a marcação argentina.

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Segundo a análise do ChatGPT, o Flamengo tem 74% de chances de classificação, contra 26% do Estudiantes. O roteiro projetado pelo ChatGPT prevê que o Flamengo abra o placar por volta dos 65 minutos e marque o segundo gol depois dos 80, garantindo a classificação à decisão da Libertadores.

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IA crava classificação do Flamengo sobre o Estudiantes

A ferramenta considera a qualidade individual do elenco rubro-negro, o mando de campo e o apoio da torcida como fatores favoráveis à equipe brasileira. Por outro lado, destaca a capacidade do Estudiantes de dificultar a construção ofensiva do adversário.

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O principal risco apontado pela inteligência artificial é o Flamengo sofrer o primeiro gol. Nesse caso, a equipe precisaria buscar a reação diante de um adversário com características favoráveis à manutenção do resultado. Apesar desse cenário, o ChatGPT mantém a aposta na classificação rubro-negra, com vitória por 2 a 0 no Maracanã.