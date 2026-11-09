Corinthians se pronuncia após Yuri Alberto ser suspenso pelo STJD
Clube aguarda decisão fundamentada para apresentar recurso
O Corinthians anunciou que irá recorrer à suspensão de dois jogos aplicada ao atacante Yuri Alberto pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O clube aguarda a disponibilização da decisão fundamentada do tribunal para apresentar o recurso e tentar reduzir a punição do jogador.
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Em nota oficial, o Corinthians informou que pretende contestar especificamente a penalidade aplicada com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de condutas contrárias à disciplina ou à ética desportiva.
— O Sport Club Corinthians Paulista comunica que aguarda a disponibilização da decisão fundamentada do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) referente à punição de dois jogos aplicada ao atleta Yuri Alberto. Assim que tiver acesso à decisão, o Clube apresentará recurso buscando o afastamento da suspensão quanto à penalidade aplicada com base no artigo 258, referente à conduta contrária à ética desportiva — informou o clube.
Yuri Alberto foi julgado após a expulsão no clássico contra o São Paulo, disputado na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante recebeu uma suspensão de dois jogos e está fora do confronto diante do Botafogo, no dia 18 de novembro, na Neo Química Arena, e contra o Atlético-MG, dia 22 de novembro, na Arena MRV.
Momento do Corinthians na temporada
O Corinthians chegou aos 59 jogos disputados na temporada de 2026, com 21 vitórias, 17 empates e 21 derrotas, alcançando um aproveitamento de 45%. Ao longo do ano, a equipe marcou 63 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 59, aproximadamente um por jogo.
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No Campeonato Brasileiro, o desempenho do Corinthians é inferior ao registrado na temporada. Em 34 rodadas, o Timão acumula nove vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 36% e dentro da zona de rebaixamento. A equipe marcou 36 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 42, equivalente a 1,2 por confronto.
Já sob o comando do técnico Clarence Seedorf, o Corinthians soma três partidas, com uma vitória, um empate e uma derrota, registrando aproveitamento de 44%. Nesse período, a equipe marcou quatro gols e sofreu três, mantendo saldo positivo de um gol nos primeiros compromissos do treinador neerlandês.
Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão
- 18/11, 21h30: Corinthians x Botafogo
- 22/11, 20h: Atlético-MG x Corinthians
- 29/11, Horário não confirmado: Corinthians x Grêmio
- 02/12, Horário não confirmado: Remo x Corinthians
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