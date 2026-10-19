Inteligência artificial crava placar de Corinthians x Vitória no Brasileiro
Equipes se enfrentam na Neo Química Arena
O Corinthians recebe o Vitória nesta segunda-feira (19), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, e a inteligência artificial projetou o embate e o placar. De acordo com o Gemini, ferramenta do Google, o time de Clarence Seedorf sairá vencedor.
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Na 16ª colocação, o Timão, que soma oito derrotas consecutivas na competição, busca os três pontos para se afastar da zona de rebaixamento. Os visitantes, por sua vez, estão quatro pontos à frente e figuram no 13º lugar.
Confira a projeção da IA:
Na Neo Química Arena, o Corinthians entra em campo nesta segunda-feira (19) pressionado para distanciar-se da zona de rebaixamento e reabilitar-se no Campeonato Brasileiro, enfrentando um Vitória que busca somar pontos fora de casa para se consolidar no meio da tabela; impulsionado pelo apoio maciço de sua torcida e pelo retorno de Rodrigo Garro ao setor de criação, a expectativa é de um confronto truncado, porém com o Timão impondo seu ritmo para vencer por Corinthians 2 x 1 Vitória, aproveitando as oportunidades com Yuri Alberto no ataque, apesar dos sustos na defesa.
Escalação: Corinthians sofre com desfalques, e auxiliar mira mudanças
Apesar da chegada de Seedorf, a equipe será comandada por Léo Porto. O novo treinador ainda não teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que o impede de estrear à frente do time.
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Para o duelo, o auxiliar técnico do Corinthians terá quatro desfalques confirmados. Memphis Depay recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico e terá de cumprir suspensão automática. Já Labyad, Kayke e Raniele seguem sob os cuidados do departamento médico.
O trio passou por cirurgias no joelho e não deve voltar a atuar nesta temporada. Raniele tem previsão de recuperação mais curta, enquanto Labyad e Kayke devem retornar apenas no segundo semestre de 2027.
Por outro lado, o Corinthians contará com os retornos de Rodrigo Garro e Kaio César. Suspensa na última rodada, a dupla volta a ficar à disposição da comissão técnica, e a tendência é de que ambos sejam titulares contra o Vitória.
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Provável escalação do Corinthians
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto.
Com os resultados de Grêmio e Internacional no fim de semana, o Corinthians terminará a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro fora da zona de rebaixamento, independentemente do resultado contra o Vitória.
O Corinthians soma 32 pontos, mesma pontuação do Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, mas leva vantagem no número de vitórias, principal critério de desempate. Se vencer o Vitória na Neo Química Arena, o Timão chegará a 35 pontos, abrirá três de vantagem sobre o Z-4 e ainda poderá ultrapassar o Vasco na tabela.
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