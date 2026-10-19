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Torcida do Corinthians manda recado a Memphis após empate: 'Aprende'

Equipes empataram pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/10/2026 22:09
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Memphis Depay durante partida
Memphis Depay marcou apenas um gol em 23 partidas pelo Corinthians na temporada de 2026 (Foto: Pedro Paulo Diaz/Thenews2/Folhapress)

A torcida do Corinthians aproveitou o empate por 1 a 1 com o Vitória, nesta segunda-feira (19), na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, para mandar um recado a Memphis Depay. Nas redes sociais, torcedores ironizaram o atacante holandês após Yuri Alberto converter uma cobrança de pênalti e garantir a igualdade no placar.

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Aos 20 minutos do segundo tempo, Yuri Alberto foi para a cobrança e bateu rasteiro, no canto direito de Lucas Arcanjo, sem chances para o goleiro do Vitória. O gol gerou comentários de torcedores que relembraram o pênalti perdido por Memphis na eliminação do Corinthians para o Estudiantes, pelas quartas de final da Libertadores.

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➡️ PC Oliveira dá veredito sobre pênalti não marcado em Corinthians x Vitória

Em 16 de setembro, o holandês desperdiçou uma cobrança nos acréscimos do segundo tempo, isolando a bola por cima do gol. Na ocasião, o Timão acabou eliminado da competição continental, e o atacante foi alvo de críticas.

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Diante da conversão de Yuri Alberto, torcedores aproveitaram para provocar Memphis nas redes sociais, com comentários como "Aprende", em referência à cobrança do camisa 9 corintiano.

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Veja a repercussão:

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