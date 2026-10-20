IA crava resultado de PSG x Barcelona pela Champions League
Líder e vice-líder da Champions League se enfrentam nesta terça-feira, em Paris
PSG e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (20), às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. Líder e vice-líder da competição, os dois times somam seis pontos e chegam ao duelo com 100% de aproveitamento, e a inteligência artificial projetou o resultado dessa partida.
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Confira a projeção da partida:
O Parque dos Príncipes recebe um verdadeiro jogaço de invictos nesta terça-feira, valendo a liderança isolada da Champions League. Ambas as equipes chegam embaladas pelo ataque poderoso, mas com defesas remendadas devido a desfalques importantes de última hora (como Nuno Mendes no PSG e Koundé e Eric García no Barça). A expectativa é de um confronto extremamente dinâmico e ofensivo, com transições rápidas comandadas por estrelas como Dembélé, Kvaratskhelia, Lamine Yamal e Raphinha. Jogando em casa, o time francês deve impor um ritmo forte no início, mas a intensidade catalã promete deixar o placar aberto até o apito final.
Palpite de placar: PSG 2 x 2 Barcelona
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O PSG lidera a classificação da Champions League, com seis pontos, duas vitórias, dez gols marcados e três sofridos. Na estreia, a equipe comandada por Luis Enrique goleou o Slovan Bratislava por 6 a 1. Na segunda rodada, venceu o Manchester City por 4 a 2, fora de casa. O time francês também chega motivado após derrotar o Strasbourg por 3 a 1, no último sábado, pelo Campeonato Francês.
O Barcelona aparece na segunda colocação, também com seis pontos e 100% de aproveitamento. Sob o comando de Hansi Flick, a equipe espanhola estreou com uma goleada por 5 a 1 sobre o Feyenoord e, na rodada seguinte, venceu o Galatasaray por 4 a 1, na Turquia. Ao todo, os catalães marcaram nove gols e sofreram dois nas duas primeiras partidas da competição.
Apesar do bom momento ofensivo, os dois times terão de lidar com desfalques no setor defensivo. Pelo PSG, o lateral-esquerdo Nuno Mendes sofreu uma lesão muscular na coxa durante a vitória sobre o Strasbourg. Já o Barcelona confirmou, no domingo, as lesões dos defensores Jules Koundé e Eric García.
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Onde assistir PSG x Barcelona
A partida entre PSG e Barcelona pela 3ª rodada da Champions League será realizada, no estádio Parc des Princes, em Paris, e terá transmissão ao vivo pelo SBT, na TV aberta, pela TNT, na TV por assinatura, e pelo SBT+ e Max, no streaming. ➡️Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
Informações do jogo
- Jogo: PSG x Barcelona
- Competição: Champions League 2026/2027 — terceira rodada da fase de liga
- Data: terça-feira, 20 de outubro de 2026
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Parque dos Príncipes, em Paris, na França
- Onde assistir: SBT, TNT e HBO Max
- Tempo real: Lance!
Prováveis escalações
PSG: Safonov; Hakimi, Zabarnyi (Marquinhos), Pacho e Lucas Digne; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Désiré Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.
Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín e João Cancelo; Rodri, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha (Gabriel Jesus) e Anthony Gordon. Técnico: Hansi Flick.
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