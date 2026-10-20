IA crava resultado de PSG x Barcelona pela Champions League

PSG e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (20), às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. Líder e vice-líder da competição, os dois times somam seis pontos e chegam ao duelo com 100% de aproveitamento, e a inteligência artificial projetou o resultado dessa partida.

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Confira a projeção da partida:

O Parque dos Príncipes recebe um verdadeiro jogaço de invictos nesta terça-feira, valendo a liderança isolada da Champions League. Ambas as equipes chegam embaladas pelo ataque poderoso, mas com defesas remendadas devido a desfalques importantes de última hora (como Nuno Mendes no PSG e Koundé e Eric García no Barça). A expectativa é de um confronto extremamente dinâmico e ofensivo, com transições rápidas comandadas por estrelas como Dembélé, Kvaratskhelia, Lamine Yamal e Raphinha. Jogando em casa, o time francês deve impor um ritmo forte no início, mas a intensidade catalã promete deixar o placar aberto até o apito final.

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Palpite de placar: PSG 2 x 2 Barcelona

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O técnico alemão do Barcelona, ​​Hans-Dieter Flick, conversa com os jogadores do Barcelona durante um treino no estádio Parc des Princes, em Paris, em 19 de outubro de 2026, na véspera da partida da terceira rodada da Liga dos Campeões da UEFA entre Paris Saint-Germain (PSG) e FC Barcelona. (Foto de FRANCK FIFE / AFP)

O PSG lidera a classificação da Champions League, com seis pontos, duas vitórias, dez gols marcados e três sofridos. Na estreia, a equipe comandada por Luis Enrique goleou o Slovan Bratislava por 6 a 1. Na segunda rodada, venceu o Manchester City por 4 a 2, fora de casa. O time francês também chega motivado após derrotar o Strasbourg por 3 a 1, no último sábado, pelo Campeonato Francês.

O Barcelona aparece na segunda colocação, também com seis pontos e 100% de aproveitamento. Sob o comando de Hansi Flick, a equipe espanhola estreou com uma goleada por 5 a 1 sobre o Feyenoord e, na rodada seguinte, venceu o Galatasaray por 4 a 1, na Turquia. Ao todo, os catalães marcaram nove gols e sofreram dois nas duas primeiras partidas da competição.

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Apesar do bom momento ofensivo, os dois times terão de lidar com desfalques no setor defensivo. Pelo PSG, o lateral-esquerdo Nuno Mendes sofreu uma lesão muscular na coxa durante a vitória sobre o Strasbourg. Já o Barcelona confirmou, no domingo, as lesões dos defensores Jules Koundé e Eric García.

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Onde assistir PSG x Barcelona

A partida entre PSG e Barcelona pela 3ª rodada da Champions League será realizada, no estádio Parc des Princes, em Paris, e terá transmissão ao vivo pelo SBT, na TV aberta, pela TNT, na TV por assinatura, e pelo SBT+ e Max, no streaming. ➡️Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY

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Informações do jogo

Jogo: PSG x Barcelona

PSG x Barcelona Competição: Champions League 2026/2027 — terceira rodada da fase de liga

Champions League 2026/2027 — terceira rodada da fase de liga Data: terça-feira, 20 de outubro de 2026

terça-feira, 20 de outubro de 2026 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Parque dos Príncipes, em Paris, na França

Parque dos Príncipes, em Paris, na França Onde assistir: SBT, TNT e HBO Max

SBT, TNT e HBO Max Tempo real: Lance!

Prováveis escalações

PSG: Safonov; Hakimi, Zabarnyi (Marquinhos), Pacho e Lucas Digne; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Désiré Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín e João Cancelo; Rodri, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha (Gabriel Jesus) e Anthony Gordon. Técnico: Hansi Flick.

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