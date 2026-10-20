Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

IA crava resultado de PSG x Barcelona pela Champions League

Líder e vice-líder da Champions League se enfrentam nesta terça-feira, em Paris

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/10/2026 07:00
Favorite o Lance! no Google
Yamal e Raphinha comemorando gol em Barcelona e Sevilla, na La Liga
Yamal e Raphinha comemorando gol em Barcelona e Sevilla, na La Liga (Foto: JORGE GUERRERO / AFP)

PSG e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (20), às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. Líder e vice-líder da competição, os dois times somam seis pontos e chegam ao duelo com 100% de aproveitamento, e a inteligência artificial projetou o resultado dessa partida.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira a projeção da partida:

O Parque dos Príncipes recebe um verdadeiro jogaço de invictos nesta terça-feira, valendo a liderança isolada da Champions League. Ambas as equipes chegam embaladas pelo ataque poderoso, mas com defesas remendadas devido a desfalques importantes de última hora (como Nuno Mendes no PSG e Koundé e Eric García no Barça). A expectativa é de um confronto extremamente dinâmico e ofensivo, com transições rápidas comandadas por estrelas como Dembélé, Kvaratskhelia, Lamine Yamal e Raphinha. Jogando em casa, o time francês deve impor um ritmo forte no início, mas a intensidade catalã promete deixar o placar aberto até o apito final.

continua após a publicidade

Palpite de placar: PSG 2 x 2 Barcelona

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

O técnico alemão do Barcelona, ​​Hans-Dieter Flick, conversa com os jogadores do Barcelona durante um treino no estádio Parc des Princes, em Paris, em 19 de outubro de 2026, na véspera da partida da terceira rodada da Liga dos Campeões da UEFA entre Paris Saint-Germain (PSG) e FC Barcelona. (Foto de FRANCK FIFE / AFP)
O técnico alemão do Barcelona, ​​Hans-Dieter Flick, conversa com os jogadores do Barcelona durante um treino no estádio Parc des Princes, em Paris, em 19 de outubro de 2026, na véspera da partida da terceira rodada da Liga dos Campeões da UEFA entre Paris Saint-Germain (PSG) e FC Barcelona. (Foto de FRANCK FIFE / AFP)

O PSG lidera a classificação da Champions League, com seis pontos, duas vitórias, dez gols marcados e três sofridos. Na estreia, a equipe comandada por Luis Enrique goleou o Slovan Bratislava por 6 a 1. Na segunda rodada, venceu o Manchester City por 4 a 2, fora de casa. O time francês também chega motivado após derrotar o Strasbourg por 3 a 1, no último sábado, pelo Campeonato Francês.

O Barcelona aparece na segunda colocação, também com seis pontos e 100% de aproveitamento. Sob o comando de Hansi Flick, a equipe espanhola estreou com uma goleada por 5 a 1 sobre o Feyenoord e, na rodada seguinte, venceu o Galatasaray por 4 a 1, na Turquia. Ao todo, os catalães marcaram nove gols e sofreram dois nas duas primeiras partidas da competição.

continua após a publicidade

Apesar do bom momento ofensivo, os dois times terão de lidar com desfalques no setor defensivo. Pelo PSG, o lateral-esquerdo Nuno Mendes sofreu uma lesão muscular na coxa durante a vitória sobre o Strasbourg. Já o Barcelona confirmou, no domingo, as lesões dos defensores Jules Koundé e Eric García.

➡️Tudo sobre os maiores times e as estrelas de futebol do mundo no WhatsApp. Siga o canal Lance! Fut Internacional

Onde assistir PSG x Barcelona

A partida entre PSG e Barcelona pela 3ª rodada da Champions League será realizada, no estádio Parc des Princes, em Paris, e terá transmissão ao vivo pelo SBT, na TV aberta, pela TNT, na TV por assinatura, e pelo SBT+ e Max, no streaming. ➡️Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY

continua após a publicidade

Informações do jogo

  • Jogo: PSG x Barcelona
  • Competição: Champions League 2026/2027 — terceira rodada da fase de liga
  • Data: terça-feira, 20 de outubro de 2026
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Parque dos Príncipes, em Paris, na França
  • Onde assistir: SBT, TNT e HBO Max
  • Tempo real: Lance!

Prováveis escalações

PSG: Safonov; Hakimi, Zabarnyi (Marquinhos), Pacho e Lucas Digne; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Désiré Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín e João Cancelo; Rodri, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha (Gabriel Jesus) e Anthony Gordon. Técnico: Hansi Flick.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Filipe Luís durante sua primeira derrota do Monaco, pela Ligue 1

Fora de Campo

Filipe Luís vira assunto no exterior após primeira derrota: 'Não pode'

Há 31 minutos
André Rizek durante a transmissão do Seleção Sportv

Fora de Campo

Rizek é sincero sobre polêmica em Corinthians x Vitória: 'Foi mais'

Há 1 hora
Sávio durante Corinthians e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Decisão de Sávio Pereira vira assunto em Corinthians x Vitória: 'Vergonha'

Há 8 horas
Memphis Depay durante partida

Fora de Campo

Torcida do Corinthians manda recado a Memphis após empate: 'Aprende'

Há 8 horas
PC Oliveira, consultor de arbitragem da Globo

Fora de Campo

PC Oliveira dá veredito sobre pênalti não marcado em Corinthians x Vitória

Há 10 horas
Corinthians e Vitória estão se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Possível pênalti em Corinthians x Vitória gera revolta: 'Nunca mais'

Há 10 horas
Mais LANCE!
Seedorf na beira do gramado antes de Corinthians e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro

Atitude de Seedorf em Corinthians x Vitória chama atenção: 'Meu Deus'

Romulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli no Prime Video

Comentarista explica demissão nas finais da NBA; entenda

Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli durante transmissão

Bulgarelli se pronuncia pela primeira vez após saída do Prime Video

Kaio Jorge comemora gol pelo Cruzeiro

Torcedores de Flamengo e Cruzeiro reagem à fala de Kaio Jorge: 'Deixou claro'

Botafogo ganhou a Libertadores de 2024 com um a menos em campo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Ídolo do Botafogo é sincero sobre ida ao Flamengo: 'Diferente'

Neto durante o programa Donos da Bola da Band

Craque Neto detona Renato Gaúcho: 'Acha que é maior que o Grêmio'

Kaio Jorge comemora gol

Kaio Jorge, do Cruzeiro, explica atrito com Alexsander, do Atlético-MG

Breno Bidon com a camisa do Corinthians

Inteligência artificial crava placar de Corinthians x Vitória no Brasileiro

Fred Bruno explica caso no Globo Esporte SP

Jornalista da Globo, Fred Bruno se pronuncia após ser atingido por tiro de raspão

PC Oliveira analisa polémica da arbitragem de Santos e Remo pela Copa do Brasil

PC Oliveira dá veredito sobre possível expulsão em Bahia x Flamengo

Renato Gaúcho como técnico do Grêmio

No Z4, torcida do Grêmio manda recado para Renato Gaúcho: 'Nunca mais'

Taça da Champions League exposta no sorteio dos confrontos

Supercomputador da Opta prevê favoritos da 3ª rodada da Champions League; veja as projeções

Coutinho, Rodinei, Neymar, Gabigol, Cebolinha e Bontempo juntos após a vitória do Santos contra o Fluminense.

Neymar marca Messi e brinca após vitória do Santos: 'Inter Miami do Brasil'