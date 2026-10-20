Filipe Luís vira assunto no exterior após primeira derrota: 'Não pode'
Técnico brasileiro perdeu invencibilidade no comando da equipe
O Monaco de Filipe Luís sofreu sua primeira derrota na Ligue 1 no último domingo (18). Fora de casa, a equipe perdeu por 1 a 0 para o Lorient, em confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Francês. O único gol da partida foi marcado pelo volante Noah Cadiou, em cobrança de pênalti, aos 16 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o time do treinador brasileiro perdeu a liderança da competição para o Paris Saint-Germain.
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Filipe virou assunto na imprensa internacional após sofrer sua primeira derrota no comando do Monaco. Nas redes sociais, torcedores repercutiram o resultado negativo do treinador brasileiro.
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Tradução: Alguns torcedores fariam bem em não esquecer que esta derrota em Lorient é a primeira de Mônaco nesta temporada. Parem de enterrar a equipe e Filipe Luís! #ASMonaco #FCLASM
Tradução: Mal ouso imaginar os resultados que nos aguardam nos próximos jogos se o time continuar jogando tão mal quanto em Lorient. Mas continuo acreditando que Filipe Luís saberá encontrar as palavras para sacudir os jogadores.#DagheMunegu
Tradução: Você já está falando do Filipe Luís que não encontra as soluções para 1 derrota, é com você que está a tomar o comprimido.
Tradução: É isso, o hype do Filipe Luis já acabou. Não durou muito tempo…
Tradução: O problema do Filipe Luís é ter mudado uma equipe que estava vencendo, é uma pena, a gente tinha um 11 com uma boa dinâmica e agora coloca como titulares jogadores que estavam lesionados e no banco de reserva.
Tradução: Não posso acrescentar nada além do que você disse, mas eu vi bem o Filipe Luís muito irritado, o coitado não sabe o que o espera. Mônaco recebe o Lille no domingo, se não houver vitória, vamos escorregar bem devagarinho para o meio da tabela.
Tradução: Uma coisa que eu não entendo com o Filipe Luís é fazer uma substituição na 50ª
Tradução: Esperando que Filipe Luís tenha compreendido que não se pode construir nada com nossos senadores. Devolve-nos rápido Soubeir, Coulibaly e Diop!
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