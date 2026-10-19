Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

PC Oliveira dá veredito sobre possível expulsão em Bahia x Flamengo

Lance envolveu Pulgar

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
19/10/2026 13:54
Favorite o Lance! no Google
PC Oliveira analisa polémica da arbitragem de Santos e Remo pela Copa do Brasil
PC Oliveira analisa polémica da arbitragem de Bahia Flamengo pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Reprodução)

Durante programa do SporTV, PC Oliveira opinou sobre a possível expulsão de Erick Pulgar no jogo entre Bahia e Flamengo no último domingo (18) pelo Brasileirão. O especialista em arbitragem teve a sua opinião revelada em meio ao debate sobre as características do lance, por se tratar de um contexto de último homem.

➡️Brasileirão: veja os resultados deste domingo, pela 31ª rodada

Na jogada que poderia ter ocasionado o cartão vermelho do chileno, o goleiro Agustín Rossi errou na saída de bola, Alejo Véliz roubou para o Bahia e foi empurrado pelo camisa 5. Jorginho, do Flamengo, estava ao lado da jogada.

continua após a publicidade

— Amarelo, sem dúvida. Jorginho estava ao lado — disse André Rizek, revelando a opinião de PC Oliveira, que não estava no programa.

De acordo com o especialista, o fator defensor, um dos quatro D's para a caracterização de uma expulsão direta por chance clara de gol, protegeu Pulgar de ir para o vestiário mais cedo, já que Jorginho seria esse jogador capaz de acompanhar a jogada.

Jogadores do Flamengo se abraçam em comemoração no gramado, torcida lotada ao fundo.
Flamengo venceu o Bahia por 3 a 0 na Fonte Nova (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como foi o jogo

Primeiro Tempo

O Flamengo teve maior volume ofensivo no primeiro tempo e criou boas oportunidades, principalmente com Pedro, Carrascal e Samuel Lino, mas pecou nas finalizações. Do outro lado, o goleiro Ronaldo foi um dos destaques da etapa, com defesas importantes para evitar o gol rubro-negro. O Bahia tentou explorar a velocidade nos contra-ataques, mas encontrou dificuldades para superar a marcação do time de Leonardo Jardim.

continua após a publicidade

Segundo Tempo

Na segunda etapa, o Flamengo manteve a pressão do primeiro tempo, mas o que faltou para o Rubro-Negro no primeiro tempo, sobrou na segunda metade da partida: efetividade. Nos primeiros minutos, o 0 a 0 persistiu no placar, mas aos 18 minutos, após grande jogada, Carrascal foi derrubado dentro da área e o juiz assinalou pênalti para o Flamengo. Com Jorginho na bola, o Rubro-Negro saiu na frente na Fonte Nova.

O domínio do Flamengo continuou e Gonzalo Plata e Paquetá aumentaram a vantagem para o visitante. O segundo gol saiu após Samuel Lino acertar um belo cruzamento e achar Plata sozinho no segundo poste; o equatoriano acertou um belo peixinho. O último gol saiu dos pés do Paquetá, com direito a chapéu. O camisa 11 fez jogada espetacular e marcou o terceiro do Flamengo.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Renato Gaúcho como técnico do Grêmio

Fora de Campo

No Z4, torcida do Grêmio manda recado para Renato Gaúcho: 'Nunca mais'

Há 3 minutos
Taça da Champions League exposta no sorteio dos confrontos

Futebol Internacional

Supercomputador da Opta prevê favoritos da 3ª rodada da Champions League; veja as projeções

Há 1 hora
Coutinho, Rodinei, Neymar, Gabigol, Cebolinha e Bontempo juntos após a vitória do Santos contra o Fluminense.

Fora de Campo

Neymar marca Messi e brinca após vitória do Santos: 'Inter Miami do Brasil'

Há 2 horas
Dublador revelou falas em discussão de Gabigol durante o confronto (Foto: Bruno Martins/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Fora de Campo

Dublador revela provocação de Gabigol em Fluminense x Santos

Há 3 horas
Benito Di Paula com a camisa do Flamengo

Fora de Campo

Morre o cantor e compositor Benito Di Paula, torcedor do Flamengo e do Bangu

Há 14 horas
Pedro Flamengo

Fora de Campo

Gol perdido em Flamengo x Bahia choca torcida: 'Inacreditável'

Há 17 horas
Mais LANCE!
Filipe Luís, treinador do AS Monaco, em campo aplaudindo durante jogo de competições europeias.

Filipe Luís vira assunto após derrota do Monaco: 'Já acabou'

Portal europeu destaca atuação recente de atacante brasileiro (Foto: JORGE GUERRERO / AFP)

Jornal europeu rasga elogios a ex-Palmeiras: 'Chegou para ser'

Goleiro se lesionou após um choque no último confronto na Premier League (Foto: PETER POWELL / AFP)

Dibu Martínez é submetido a cirurgia por choque em jogo do Chelsea

Destaque do Bournemouth, atuação de Evanilson repercute (Foto: John Patrick Fletcher/ActionPlus/DiaEsportivo/Folhapress)

Europeus exaltam brasileiro na Premier League: 'Incrível'

Danilo e abraçado por Pedro ao fazer o primeiro gol do Flamengo sobre o Santos

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (18/10/2026)

PC Oliveira analisa erros de arbitragem do Brasileirão (Foto: Reprodução)

PC Oliveira bate martelo sobre polêmica em São Paulo x Vasco

Kevin Durant em vitória do Houston Rockets sobre o Phoenix Suns na NBA (Foto: Alex Slitz/Getty Images/AFP)

Astro da NBA se envolve em polêmica com dono do Phoenix Suns

Piquerez marca golaço de falta em confronto contra o Athletico-PR (Foto: Gabriel Machado/AGIF/Folhapress)

Golaço de Piquerez em Athletico x Palmeiras leva web abaixo

Gabriel Jesus contra o Betis em jogo de futebol, disputando a bola perto da área.

Atuação de Gabriel Jesus em Betis x Barcelona viraliza: 'Tem que ser'

Yamal em duelo com jogador de uniforme verde e branco durante partida de futebol.

Ex-Fluminense vira assunto após confusão com Lamine Yamal: 'Entrou na mente'

Poster do filme Camisas Negras: jogadores em campo, uniformes branco e preto, bandeiras ao fundo.

Filme sobre os 'Camisas Negras' do Vasco ganha trailer e chega aos cinemas; assista

Estevão, jogador do Chelsea, com uniforme azul, segura a bola durante a partida.

Estêvão vira assunto após vitória do Chelsea na Premier League: 'Tem que pedir'

Felipe Melo com boné cinza, óculos escuros e casaco preto sorri ao ar livre, com grade e estrutura azul/amarela ao fundo

Fala de Felipe Melo sobre o Flamengo enlouquece torcedores: 'Era óbvio'