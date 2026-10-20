No Maracanã, o Vasco recebe o Boca Juniors nesta terça-feira (20), em partida válida pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana, e a inteligência artificial projetou o embate e o placar. De acordo com o Gemini, ferramenta do Google, o Cruz-Maltino carimbará sua vaga na grande final do torneio continental.

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Após conquistar uma vitória expressiva por 1 a 0 na Argentina, a equipe carioca joga pelo empate diante da sua torcida para avançar de fase. Os visitantes, por sua vez, chegam ao Rio de Janeiro pressionados pela obrigação de vencer por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal, ou por um gol para levar a decisão para as penalidades.

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Confira a projeção da IA:

A expectativa é de mais um confronto tenso e muito disputado no Maracanã, resultando em Vasco 1 x 1 Boca Juniors. Com esse placar, o Cruz-Maltino fará valer a vantagem construída em Buenos Aires para assegurar a classificação à final da Copa Sul-Americana, contando com a força de sua torcida para sustentar o resultado até o apito final.

Vasco venceu o Boca Juniors na Argentina (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

Como foi o jogo de ida entre Boca Juniors e Vasco?

Vasco é melhor e larga na frente

O Vasco fez um primeiro tempo consistente na La Bombonera. A equipe apresentou uma proposta de jogo bem definida e manteve a concentração mesmo diante das decisões contestadas da arbitragem e da pressão do adversário. O gol cruz-maltino saiu aos 24 minutos, quando Andrés Gómez acertou um cruzamento preciso para Adson cabecear no ângulo. Apesar do equilíbrio na posse de bola, o Vasco mostrou organização na construção das jogadas. Na reta final, o Boca Juniors aumentou a pressão e chegou ao ataque, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades.

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Expulsão mudou rumo da partida

O Boca Juniors voltou melhor para a segunda etapa, mas o Vasco teve a primeira chance de ampliar. Após tabela em velocidade com Adson, Paulo Henrique invadiu a área, ficou cara a cara com Montero e finalizou para fora. Na sequência, foi a vez do Boca contra-atacar. Blanco foi à linha de fundo e cruzou para a área cruz-maltina. A bola ganhou efeito, tomou a direção do gol e acertou a trave.

Aos 18 minutos, o lance que mudou o cenário da partida. Gómez tentou atrapalhar uma cobrança de falta do Boca e trocou empurrões com um adversário. O árbitro Piero Maza mostrou o cartão amarelo ao vascaíno e tentou afastá-lo. Gómez, porém, afastou o árbitro por duas vezes, tocando em sua barriga. Maza não gostou da atitude, aplicou o segundo amarelo e, na sequência, expulsou o colombiano.

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Com um jogador a menos, o Vasco passou a se defender diante da pressão argentina. Flores avançou pela direita, invadiu a área e tocou para o meio. Sosa desviou a bola, que sobrou para Ascacibar finalizar de primeira e acertar o travessão. Apesar da pressão do Boca, o time cruz-maltino resistiu e segurou a vantagem, ficando mais perto de conquistar sua primeira vitória sobre os argentinos em competições oficiais.