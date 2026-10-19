Decisão de Sávio Pereira vira assunto em Corinthians x Vitória: 'Vergonha'

A arbitragem de Sávio Pereira Sampaio virou assunto nas redes sociais durante o empate por 1 a 1 entre Corinthians e Vitória, nesta segunda-feira (19), na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos minutos finais da partida, torcedores corintianos reclamaram de um possível pênalti não marcado em Gui Negão e criticaram a decisão do árbitro.

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Aos 45 minutos do segundo tempo, Gui Negão recebeu a bola dentro da área e participou de uma jogada que terminou com a finalização de Rodrigo Garro. O argentino aproveitou a sobra e obrigou Lucas Arcanjo a fazer uma grande defesa. Na sequência, torcedores questionaram a arbitragem por um possível pênalti na jogada envolvendo o jovem atacante. Veja o lance:

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O lance gerou reclamações nas redes sociais, com torcedores do Corinthians demonstrando insatisfação com a decisão de Sávio Pereira Sampaio de não marcar a penalidade. Veja a repercussão:

Como foi Corinthians x Vitória?

O Corinthians teve dificuldades para criar jogadas ofensivas na etapa inicial. Com uma formação compacta defensivamente, o Timão pouco ameaçou o gol adversário e encontrou dificuldades para furar a marcação do Vitória.

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Na reta final do primeiro tempo, o time baiano aproveitou uma das oportunidades que teve para abrir o placar. Aos 41 minutos, Erick cruzou para a área, e Luan Cândido cabeceou para uma grande defesa de Hugo Souza. No rebote, Renê apareceu livre para empurrar a bola para o fundo das redes e colocar o Vitória em vantagem na Neo Química Arena.

Depois do gol, a equipe visitante ganhou confiança e conseguiu controlar melhor as ações até o intervalo.

Yuri Alberto marca de pênalti e garante empate

Na volta para o segundo tempo, o Corinthians buscou aumentar a pressão para chegar ao empate. A equipe conseguiu uma oportunidade importante quando André sofreu um contato dentro da área. Inicialmente, o árbitro marcou simulação do volante, mas mudou a decisão após revisar o lance no monitor do VAR e assinalou o pênalti.

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Aos 20 minutos, Yuri Alberto foi para a cobrança e bateu rasteiro, no canto direito de Lucas Arcanjo, sem chances para o goleiro. O gol deixou o placar em 1 a 1 na Neo Química Arena.

Após a igualdade, o Corinthians tentou aproveitar o embalo para buscar a virada, mas encontrou dificuldades para construir novas chances claras. Nos minutos finais, Gui Negão recebeu dentro da área, e a bola sobrou para Rodrigo Garro, que finalizou e exigiu uma grande defesa de Lucas Arcanjo. Sem conseguir marcar novamente, o Timão ficou com o empate em casa, encerrou a sequência de oito derrotas consecutivas no Brasileirão e somou um ponto importante na luta contra o rebaixamento.