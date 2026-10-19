O apresentador Fred Bruno, do Globo Esporte SP e da GE TV, foi atingido de raspão por um disparo na madrugada desta segunda-feira (19), durante uma festa no bairro do Itaim Bibi, Zona Sul de São Paulo. O tiro foi disparado pela arma do deputado estadual Marcelo Aguiar (PL), que foi detido ainda no local. A Polícia Militar informou não haver registro de outros feridos.

O apresentador explicou sua ausência no Globo Esporte SP nesta segunda e descreveu o momento do disparo:

- Eu ouvi o disparo e senti um impacto muito grande no meu pé ali, né? Começou a latejar, começou a queimar, não tinha entendido muito bem o que tinha acontecido. Mas estou bem, porém é algo muito sério. Poderia ter acontecido algo muito pior ali comigo ou com qualquer outra pessoa. Não apresento o Globo Esporte hoje, porque estou tomando todas as medidas necessárias e amanhã tô de volta, tá bom? - disse Fred ao vivo no Globo Esporte SP.

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Deputado Marcelo Aguiar dispara e fere Fred em bar

Segundo testemunhas, Marcelo Aguiar estava embriagado na balada e incomodava os outros presentes no evento. Após uma confusão, ele teria caído no chão, momento em que a arma disparou e o projétil atingiu o pé do apresentador.

O deputado, no entanto, alega que estava sob efeito de medicamentos fortes, que provocaram uma reação adversa, e que acabou se envolvendo em uma discussão por esse motivo. Aguiar tem porte federal da arma, que foi apreendida pela polícia para perícia.

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Ele foi encaminhado ao 14º Distrito Policial, no bairro de Pinheiros. Após prestar depoimento, o parlamentar foi liberado e não ficará preso por ter imunidade parlamentar.

O deputado estava em um veículo com placa de carro oficial da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), mas o automóvel não consta na lista oficial de veículos do parlamentar. O uso de placa falsa pode caracterizar o crime de adulteração de sinal identificador de veículo, com pena de reclusão de 3 a 6 anos, além de multa.

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Nas eleições de 2026, Aguiar recebeu 37.585 votos e não foi reeleito para a Assembleia Legislativa de São Paulo, mas permanece como suplente para a próxima legislatura.