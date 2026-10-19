Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Jornalista da Globo, Fred Bruno se pronuncia após ser atingido por tiro de raspão

Tiro foi disparado pelo deputado Marcelo Aguiar (PL) em festa no Itaim Bibi, em São Paulo

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
19/10/2026 14:09
Favorite o Lance! no Google
Fred Bruno explica caso no Globo Esporte SP
Fred Bruno explica caso de tiro SP1 (Foto: Reprodução)

O apresentador Fred Bruno, do Globo Esporte SP e da GE TV, foi atingido de raspão por um disparo na madrugada desta segunda-feira (19), durante uma festa no bairro do Itaim Bibi, Zona Sul de São Paulo. O tiro foi disparado pela arma do deputado estadual Marcelo Aguiar (PL), que foi detido ainda no local. A Polícia Militar informou não haver registro de outros feridos.

O apresentador explicou sua ausência no Globo Esporte SP nesta segunda e descreveu o momento do disparo:

- Eu ouvi o disparo e senti um impacto muito grande no meu pé ali, né? Começou a latejar, começou a queimar, não tinha entendido muito bem o que tinha acontecido. Mas estou bem, porém é algo muito sério. Poderia ter acontecido algo muito pior ali comigo ou com qualquer outra pessoa. Não apresento o Globo Esporte hoje, porque estou tomando todas as medidas necessárias e amanhã tô de volta, tá bom? - disse Fred ao vivo no Globo Esporte SP.

continua após a publicidade

Deputado Marcelo Aguiar dispara e fere Fred em bar

Segundo testemunhas, Marcelo Aguiar estava embriagado na balada e incomodava os outros presentes no evento. Após uma confusão, ele teria caído no chão, momento em que a arma disparou e o projétil atingiu o pé do apresentador.

O deputado, no entanto, alega que estava sob efeito de medicamentos fortes, que provocaram uma reação adversa, e que acabou se envolvendo em uma discussão por esse motivo. Aguiar tem porte federal da arma, que foi apreendida pela polícia para perícia.

continua após a publicidade

Ele foi encaminhado ao 14º Distrito Policial, no bairro de Pinheiros. Após prestar depoimento, o parlamentar foi liberado e não ficará preso por ter imunidade parlamentar.

O deputado estava em um veículo com placa de carro oficial da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), mas o automóvel não consta na lista oficial de veículos do parlamentar. O uso de placa falsa pode caracterizar o crime de adulteração de sinal identificador de veículo, com pena de reclusão de 3 a 6 anos, além de multa.

continua após a publicidade

Nas eleições de 2026, Aguiar recebeu 37.585 votos e não foi reeleito para a Assembleia Legislativa de São Paulo, mas permanece como suplente para a próxima legislatura.

Marcelo Aguiar (PL), deputado estadual de São Paulo
Marcelo Aguiar (PL), deputado estadual de São Paulo (Foto: Câmara Municipal de Barretos)
Tudo sobre
Sugerida para você!
PC Oliveira analisa polémica da arbitragem de Santos e Remo pela Copa do Brasil

Fora de Campo

PC Oliveira dá veredito sobre possível expulsão em Bahia x Flamengo

Há 17 minutos
Renato Gaúcho como técnico do Grêmio

Fora de Campo

No Z4, torcida do Grêmio manda recado para Renato Gaúcho: 'Nunca mais'

Há 20 minutos
Taça da Champions League exposta no sorteio dos confrontos

Futebol Internacional

Supercomputador da Opta prevê favoritos da 3ª rodada da Champions League; veja as projeções

Há 1 hora
Coutinho, Rodinei, Neymar, Gabigol, Cebolinha e Bontempo juntos após a vitória do Santos contra o Fluminense.

Fora de Campo

Neymar marca Messi e brinca após vitória do Santos: 'Inter Miami do Brasil'

Há 3 horas
Dublador revelou falas em discussão de Gabigol durante o confronto (Foto: Bruno Martins/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Fora de Campo

Dublador revela provocação de Gabigol em Fluminense x Santos

Há 3 horas
Benito Di Paula com a camisa do Flamengo

Fora de Campo

Morre o cantor e compositor Benito Di Paula, torcedor do Flamengo e do Bangu

Há 15 horas
Mais LANCE!
Pedro Flamengo

Gol perdido em Flamengo x Bahia choca torcida: 'Inacreditável'

Filipe Luís, treinador do AS Monaco, em campo aplaudindo durante jogo de competições europeias.

Filipe Luís vira assunto após derrota do Monaco: 'Já acabou'

Portal europeu destaca atuação recente de atacante brasileiro (Foto: JORGE GUERRERO / AFP)

Jornal europeu rasga elogios a ex-Palmeiras: 'Chegou para ser'

Goleiro se lesionou após um choque no último confronto na Premier League (Foto: PETER POWELL / AFP)

Dibu Martínez é submetido a cirurgia por choque em jogo do Chelsea

Destaque do Bournemouth, atuação de Evanilson repercute (Foto: John Patrick Fletcher/ActionPlus/DiaEsportivo/Folhapress)

Europeus exaltam brasileiro na Premier League: 'Incrível'

Danilo e abraçado por Pedro ao fazer o primeiro gol do Flamengo sobre o Santos

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (18/10/2026)

PC Oliveira analisa erros de arbitragem do Brasileirão (Foto: Reprodução)

PC Oliveira bate martelo sobre polêmica em São Paulo x Vasco

Kevin Durant em vitória do Houston Rockets sobre o Phoenix Suns na NBA (Foto: Alex Slitz/Getty Images/AFP)

Astro da NBA se envolve em polêmica com dono do Phoenix Suns

Piquerez marca golaço de falta em confronto contra o Athletico-PR (Foto: Gabriel Machado/AGIF/Folhapress)

Golaço de Piquerez em Athletico x Palmeiras leva web abaixo

Gabriel Jesus contra o Betis em jogo de futebol, disputando a bola perto da área.

Atuação de Gabriel Jesus em Betis x Barcelona viraliza: 'Tem que ser'

Yamal em duelo com jogador de uniforme verde e branco durante partida de futebol.

Ex-Fluminense vira assunto após confusão com Lamine Yamal: 'Entrou na mente'

Poster do filme Camisas Negras: jogadores em campo, uniformes branco e preto, bandeiras ao fundo.

Filme sobre os 'Camisas Negras' do Vasco ganha trailer e chega aos cinemas; assista

Estevão, jogador do Chelsea, com uniforme azul, segura a bola durante a partida.

Estêvão vira assunto após vitória do Chelsea na Premier League: 'Tem que pedir'