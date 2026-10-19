Jornalista da Globo, Fred Bruno se pronuncia após ser atingido por tiro de raspão
Tiro foi disparado pelo deputado Marcelo Aguiar (PL) em festa no Itaim Bibi, em São Paulo
O apresentador Fred Bruno, do Globo Esporte SP e da GE TV, foi atingido de raspão por um disparo na madrugada desta segunda-feira (19), durante uma festa no bairro do Itaim Bibi, Zona Sul de São Paulo. O tiro foi disparado pela arma do deputado estadual Marcelo Aguiar (PL), que foi detido ainda no local. A Polícia Militar informou não haver registro de outros feridos.
O apresentador explicou sua ausência no Globo Esporte SP nesta segunda e descreveu o momento do disparo:
- Eu ouvi o disparo e senti um impacto muito grande no meu pé ali, né? Começou a latejar, começou a queimar, não tinha entendido muito bem o que tinha acontecido. Mas estou bem, porém é algo muito sério. Poderia ter acontecido algo muito pior ali comigo ou com qualquer outra pessoa. Não apresento o Globo Esporte hoje, porque estou tomando todas as medidas necessárias e amanhã tô de volta, tá bom? - disse Fred ao vivo no Globo Esporte SP.
Deputado Marcelo Aguiar dispara e fere Fred em bar
Segundo testemunhas, Marcelo Aguiar estava embriagado na balada e incomodava os outros presentes no evento. Após uma confusão, ele teria caído no chão, momento em que a arma disparou e o projétil atingiu o pé do apresentador.
O deputado, no entanto, alega que estava sob efeito de medicamentos fortes, que provocaram uma reação adversa, e que acabou se envolvendo em uma discussão por esse motivo. Aguiar tem porte federal da arma, que foi apreendida pela polícia para perícia.
Ele foi encaminhado ao 14º Distrito Policial, no bairro de Pinheiros. Após prestar depoimento, o parlamentar foi liberado e não ficará preso por ter imunidade parlamentar.
O deputado estava em um veículo com placa de carro oficial da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), mas o automóvel não consta na lista oficial de veículos do parlamentar. O uso de placa falsa pode caracterizar o crime de adulteração de sinal identificador de veículo, com pena de reclusão de 3 a 6 anos, além de multa.
Nas eleições de 2026, Aguiar recebeu 37.585 votos e não foi reeleito para a Assembleia Legislativa de São Paulo, mas permanece como suplente para a próxima legislatura.
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