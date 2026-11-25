Bayern sofre virada do Lille e se complica na Champions League
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O Bayern de Munique foi derrotado de virada por 2 a 1 para o Lille, pela 5ª rodada da Champions League, nesta quarta-feira (25). No primeiro tempo, os bávaros abriram o placar com Upamecano. Mas na etapa final, os franceses viraram com gols de Ueda e Pavlovic fazendo contra. Com o resultado, a equipe alemã ocupa apenas a 15ª colocação na classificação e se complicou na luta por um lugar entre os oito primeiros lugares que dão classificação automática às oitavas de final do torneio.
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Na etapa inicial, o Bayern de Munique dominou o confronto com o Lille e foi com vantagem para o intervalo. Na primeira boa chegada, Pavlovic foi acionado na entrada da área e bateu no cantinho para grande defesa de Ozer, que espalmou a bola para escanteio. Na cobrança, Upamecano subiu mais do que toda a defesa francesa e cabeceou para abrir o placar aos 14 minutos. Em outra grande chance, Laimer recebeu em profundidade após cobrança de lateral, saiu cara a cara com o goleiro, mas Ozer fez outra brilhante intervenção. E na sequência, Pavlovic recebeu outra bola na entrada da área e chutou com força, mas o arqueiro turco impediu o segundo gol.
Na volta do intervalo, o Lille chegou a empatar nos primeiros minutos após uma lambança de Upamecano, mas o gol foi anulado após intervenção do VAR, que flagrou uma falta de Ueda em Kimmich. Em outra chegada da equipe francesa, Mukau recebeu uma bola dentro da área e soltou uma bomba de perna esquerda, que passou tirando tinta da trave. E aos 16 minutos, Ueda foi acionado pelo lado esquerdo da área, ajeitou o corpo e bateu de perna direita para estufar as redes e empatar o duelo. E aos 20 minutos, os franceses saíram em rápido contra-ataque, Mbappé foi acionado livre de marcação, entrou na área e carimbou a trave, mas Pavlovic se atrapalhou no rebote e chutou contra a própria meta para marcar um gol contra da virada do Lille. Na reta final, Diaoune recebeu um cruzamento livre de marcação na área, bateu de primeira, mas a bola saiu ao lado do gol de Urbig.
✅ Ficha técnica
Lille 🆚 Bayern de Munique
Champions League - 5ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 25 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Stade Pierre-Mauroy, Lille (FRA)
🥅 Gols: Upamecano, 14'/1ºT (0-1); Ueda, 16'/2ºT (1-1); Pavlovic (contra), 20'/2ºT (2-1)
🟨 Cartões amarelos: Laimer (BAY)
🟥 Cartões vermelhos: -
Lille (Técnico: Davide Ancelotti)
Ozer; Goffi, Ngoy, Alexsandro e Verdonk (Perraud); Bentaleb, Mukau e André (Cossier); Mbappé (Diaoune), Ueda (Onal) e Haraldsson (Giroud).
Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Urbig; Stanisic (Luis Díaz), Upamecano, Min-jae (Tah) e Ito (Binder); Pavlovic, Kimmich e Bischof (Musiala); Laimer, Karl (Codjo-Evora) e Brown.
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