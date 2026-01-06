Torcedores reagem a renovação de Neymar com o Santos: 'Um prazer'

O Santos anunciou a renovação de contrato com o craque Neymar, nesta terça-feira (6), e enlouqueceu os torcedores nas redes sociais. O novo vínculo, acertado no final do ano passado, terá validade até dezembro de 2026.

Esta é a segunda renovação de Neymar com o Santos, desde seu retorno em janeiro do ano passado. Diferente do que era esperado, o camisa 10 renovou seu contrato até o fim da temporada de 2026 e tem como principal objetivo se preparar para a próxima Copa do Mundo.

Após o anúncio nas redes sociais, os torcedores do Santos se manifestaram. Para um dos internautas, a permanência de Neymar representa um momento de alegria para o clube. Confira abaixo.

Retorno de Neymar ao Santos

Texto por: Guilherme Lesnok

Depois de sua passagem vitoriosa entre 2009 e 2013, Neymar foi oficialmente apresentado ao Santos em 31 de janeiro de 2025, em um grande evento na Vila Belmiro, que contou com shows de artistas ligados ao clube.

Apesar de quatro lesões ao longo da temporada, o camisa 10 e capitão santista foi peça-chave na reação do Peixe, registrando 12 gols e seis assistências.

Fora de campo, Neymar também contribuiu para a estrutura do clube, viabilizando, por meio de parceiros intermediadas por seu pai, a reforma de espaços importantes, como o vestiário da Vila Belmiro e os centros de treinamento da base e do futebol feminino.

Em dezembro, o atacante passou por uma artroscopia no joelho esquerdo e deve desfalcar o Santos no início do Campeonato Paulista. O time estreia no Estadual no dia 10 de janeiro, contra o Novorizontino, na Vila Belmiro, com ingressos esgotados.

