Neymar assina renovação com o Santos e se declara: 'Aqui é o meu lugar'

O Santos oficializou a renovação de contrato com o atacante Neymar. O vínculo, acertado ainda em dezembro, foi assinado nesta terça-feira (6) e terá validade até o fim de 2026.

continua após a publicidade

Esta é a segunda vez que o jogador renova com o clube. Diferentemente do planejado inicialmente, quando se esperava que o contrato fosse até o meio do ano para que Neymar se preparasse no Santos para a próxima Copa do Mundo, agora ele seguirá defendendo o time até o final da temporada de 2026.

— 2025 foi um ano especial e desafiador para mim. Momentos de alegria e de superação, que só fui capaz de enfrentar graças ao amor de vocês. Um amor intenso, que eu também sinto e tento demonstrar a cada jogo com o Manto Sagrado. 2026 chegou e o destino não poderia ser diferente. O Santos é o meu lugar. Aqui estou em casa, seguro e feliz. E é com vocês que eu quero conquistar os sonhos que faltam — disse Neymar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Segundo o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, a permanência de Neymar até o fim do ano reforça a credibilidade do projeto de reconstrução do clube e mostra que o trabalho para fortalecer o futebol alvinegro está no caminho certo.

— Muito feliz como presidente e torcedor do Santos: ter o Neymar, nosso Príncipe, conosco até o fim do ano mostra que nosso projeto de reconstrução do Clube e de nosso futebol segue firme, com respeito aos processos e consolidação de credibilidade. Estamos no caminho certo. Então, vamos em frente! Torcedor, contamos com você — comemorou o cartola.

continua após a publicidade

Neymar fica no Santos até o final de 2026 (Foto: Léo Piva/ Santos FC)

Retorno de Neymar ao Santos

Depois de sua passagem vitoriosa entre 2009 e 2013, Neymar foi oficialmente apresentado ao Santos em 31 de janeiro de 2025, em um grande evento na Vila Belmiro, que contou com shows de artistas ligados ao clube.

Apesar de quatro lesões ao longo da temporada, o camisa 10 e capitão santista foi peça-chave na reação do Peixe, registrando 12 gols e seis assistências.

Fora de campo, Neymar também contribuiu para a estrutura do clube, viabilizando, por meio de parceiros intermediadas por seu pai, a reforma de espaços importantes, como o vestiário da Vila Belmiro e os centros de treinamento da base e do futebol feminino.

Em dezembro, o atacante passou por uma artroscopia no joelho esquerdo e deve desfalcar o Santos no início do Campeonato Paulista. O time estreia no Estadual no dia 10 de janeiro, contra o Novorizontino, na Vila Belmiro, com ingressos esgotados.