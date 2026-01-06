Foto de Neymar com objetos de luxo viraliza: 'Joga GTA'

O atacante Neymar, do Santos, compartilhou uma imagem, na última segunda-feira (6), com alguns objetos de luxo que tem dentro da própria garagem. Em imagens cinematográficas, o jogador apareceu ao lado de uma réplica do carro usado por Batman no filme Cavaleiro das Trevas (2008), um jato e um helicóptero de alto padrão.

O registro foi feito dentro da mansão do jogador, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e repercutiu nas redes sociais. Na legenda, Neymar escreveu: "Sonhos podem se tornar realidade". Torcedores e fãs do reagiram à publicação de diferentes formas.

Parte dos comentários enalteceram as conquistas do jogador. Contudo, teve quem criticou a ostentação do atleta. Veja a repercussão abaixo:

Valor dos "brinquedos" de Neymar

Para ter determinada vida luxuosa, o camisa 10 do Santos investiu pesado. A réplica do carro do Batman é avaliada em R$ 8 milhões. Além da caracterização, o modelo conta com uma potência de 500 cavalos.

O jato executivo do atleta também não fica para trás nos altos investimentos. O modelo Dassault Falcon 900LX conta com três motores e uma autonomia de quase 9 mil quilômetros. Além disso, o veículo também tem capacidade para 14 passageiros. O valor de mercado é de R$ 250 milhões.

Por fim, o helicóptero do jogador é o Aribus H145, que se encontra no mercado pelo valor de R$ 52 milhões. Ele tem autonomia de 564 quilômetros e pode levar até 10 pessoas em uma viagem.

