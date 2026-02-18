Hulk vence influenciador em desafio de finalização no CT do Atlético-MG

O atacante Hulk participou, nesta quarta-feira (18), de um desafio de finalização com o influenciador iraniano Mo Ali, no centro de treinamentos do Atlético. Com milhões de seguidores nas redes sociais, o criador de conteúdo esteve na Cidade do Galo para encarar o ídolo atleticano em uma disputa descontraída.

O atacante Hulk participou, nesta quarta-feira (18), de um desafio de finalização com o influenciador iraniano Mo Ali, no centro de treinamentos do Atlético. Com milhões de seguidores nas redes sociais, o criador de conteúdo esteve na Cidade do Galo para encarar o ídolo atleticano em uma disputa descontraída.

A dinâmica do desafio era simples: os participantes recebiam a bola, giravam e finalizavam cara a cara com o goleiro. Hulk colocou em prática uma de suas principais virtudes, o poder de finalização. Em quatro tentativas para cada lado, o camisa 7 converteu três gols, enquanto Mo Ali balançou as redes apenas uma vez.

Mo Ali é influenciador digital e ex-jogador de futebol. O iraniano produz conteúdos voltados ao universo do esporte, realizando desafios e interações com atletas em clubes ao redor do mundo. Ao longo de sua trajetória, já gravou com nomes como Ángel Di María, Mahrez, Marcus Rashford, Lucas Paquetá e Mario Balotelli. Recentemente, ele também esteve no centro de treinamentos do Palmeiras, onde gravou um vídeo com o meio-campista Andreas Pereira.

Confira o desafio:

Hat trick de Hulk

No último sábado (14) contra o Itabirito, Hulk marcou seu primeiro hat-trick com a camisa do Atlético. Mesmo com diversos dobletes e 140 gols anotados em 297 partidas pelo Galo, o ídolo alvinegro ainda não havia balançado as redes três vezes em um mesmo jogo.

Um dos destaques da atuação foi um golaço de falta: em cobrança de longa distância, Hulk acertou o ângulo, marcando seu 17° gol de bola parada pelo Galo. O Atlético venceu por 7 a 2 e garantiu vaga nas semifinais do Campeonato Mineiro. Nessa fase, enfrentará o América Mineiro, com o jogo de ida marcado para domingo (22), às 18h, na Arena MRV.

