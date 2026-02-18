Homenagem do Allianz Parque a Bad Bunny, com camisa do Palmeiras, virou polêmica nas redes

Com show marcado no Brasil, o ator e cantor porto-riquenho "Bad Bunny" será homenageado pelo Allianz Parque com uma camisa do Palmeiras, que leva uma personaliazção especial com o nome "Benito" e o número "64". No entanto, a internet não reagiu bem ao post feito pela conta oficial da arena.

Fundado por italianos e inicialmente chamado de Palestra Itália, o Palmeiras ainda possui uma forte conexão com o país europeu. Justamente por isso, o nome do cantor, Benito Antonio Martinez Ocasio virou um problema, já que Benito Mussolini foi um ditador italiano. Além disso, o número 64 também pode remeter a 1964, data em que o Brasil sofreu um golpe militar.

Camisa do Palmeiras com nome de Bad Bunny vira polêmica (Foto: Reprodução/X/AllianzParque)

O Palmeiras, por sua vez, não administra nenhuma rede social do Allianz Parque, já que o estádio e seus produtos ainda são controlados pela "WTorre", empresa que construiu a arena. Este acordo acaba em novembro de 2044.

Por conta dos shows que vão acontecer na Arena, o Palmeiras só deve poder jogar no Allianz em março.

Veja o que os internautas estão dizendo sobre a camisa:

Pela primeira vez, Arias treina pelo Palmeiras

Texto de Vitor Palhares

A expectativa é de que o colombiano esteja em campo no próximo sábado (21), quando o grupo retorna em busca da classificação às semifinais do estadual, na Arena Barueri.

O elenco do Palmeiras iniciou, nesta quarta, os trabalhos com uma ativação muscular e, posteriormente, aprimorou dinâmicas de jogo. Na sequência, a comissão técnica comandada por Abel Ferreira promoveu um exercício em dimensões reduzidas, com dois times.

Com a recuperação de Felipe Anderson, o Palmeiras tem apenas dois atletas sob cuidados do departamento médico: o meia Figueiredo, em transição física, e o atacante Paulinho, que se recupera de cirurgia na perna direita realizada na temporada passada.

O Palmeiras conquistou a segunda melhor campanha na fase inicial do Campeonato Paulista e terá a vantagem do mando de campo diante do Capivariano. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri.