Homenagem do Allianz Parque a Bad Bunny, com camisa do Palmeiras, virou polêmica nas redes
Shows do artista estão marcados para os dias 20 e 21 de fevereiro
- Matéria
- Mais Notícias
Com show marcado no Brasil, o ator e cantor porto-riquenho "Bad Bunny" será homenageado pelo Allianz Parque com uma camisa do Palmeiras, que leva uma personaliazção especial com o nome "Benito" e o número "64". No entanto, a internet não reagiu bem ao post feito pela conta oficial da arena.
Atuação de ex-Palmeiras agita torcida de gigante europeu: ‘Não deveria ser discutido’
Fora de Campo
Andreas e Flaco são responsáveis por 77% dos gols e lideram Palmeiras em 2026
Palmeiras
Palmeiras terá ingressos a partir de R$ 20 para quartas contra o Capivariano
Palmeiras
+ Andreas e Flaco são responsáveis por 77% dos gols e lideram Palmeiras em 2026
Fundado por italianos e inicialmente chamado de Palestra Itália, o Palmeiras ainda possui uma forte conexão com o país europeu. Justamente por isso, o nome do cantor, Benito Antonio Martinez Ocasio virou um problema, já que Benito Mussolini foi um ditador italiano. Além disso, o número 64 também pode remeter a 1964, data em que o Brasil sofreu um golpe militar.
O Palmeiras, por sua vez, não administra nenhuma rede social do Allianz Parque, já que o estádio e seus produtos ainda são controlados pela "WTorre", empresa que construiu a arena. Este acordo acaba em novembro de 2044.
Por conta dos shows que vão acontecer na Arena, o Palmeiras só deve poder jogar no Allianz em março.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Veja o que os internautas estão dizendo sobre a camisa:
Pela primeira vez, Arias treina pelo Palmeiras
Texto de Vitor Palhares
A expectativa é de que o colombiano esteja em campo no próximo sábado (21), quando o grupo retorna em busca da classificação às semifinais do estadual, na Arena Barueri.
O elenco do Palmeiras iniciou, nesta quarta, os trabalhos com uma ativação muscular e, posteriormente, aprimorou dinâmicas de jogo. Na sequência, a comissão técnica comandada por Abel Ferreira promoveu um exercício em dimensões reduzidas, com dois times.
Com a recuperação de Felipe Anderson, o Palmeiras tem apenas dois atletas sob cuidados do departamento médico: o meia Figueiredo, em transição física, e o atacante Paulinho, que se recupera de cirurgia na perna direita realizada na temporada passada.
🍀Aposte na vitória do Palmeiras nas quartas do Paulistão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
O Palmeiras conquistou a segunda melhor campanha na fase inicial do Campeonato Paulista e terá a vantagem do mando de campo diante do Capivariano. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias