Torcedores do Santos reagem à apresentação de Gabigol: 'Fica a lição'

Durante sua coletiva de apresentação, Gabigol foi questionado sobre estar de volta ao Santos, clube que o projetou para o futebol. O camisa 9 foi direto e disse que sempre soube que o retorno à Vila era uma questão de tempo. As frases de Gabi jurando amor ao Peixe foram bem recebidas pelos torcedores, que elogiaram o jogador durante sua apresentação.

Gabigol projeta estreia no Santos

O atacante Gabigol, apresentado nesta segunda-feira (5) como novo reforço do Santos, garantiu que já está pronto para atuar. O Santos estreia no Campeonato Paulista no próximo sábado (10), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, diante do Novorizontino.

- Com mais de 200 jogos com a camisa do Santos, estarei à disposição para contribuir dentro e fora de campo. Pelos treinos, vejo um time empenhado e de qualidade, com as características do trabalho do Vojvoda que já aparecem no dia a dia. Espero que sábado seja uma estreia muito bonita para nós. Vamos enfrentar um adversário que está treinando há mais tempo do que a gente, mas, na Vila, não podemos perder pontos - afirmou o novo camisa 9.

Detalhes da negociação

Sem clima no Cruzeiro e com o desejo de retornar à Baixada Santista para ficar mais próximo da família, Gabigol foi anunciado pelo Santos neste sábado (3), e já realizou as primeiras atividades ao lado de seus companheiros, no CT Rei Pelé.

O interesse entre as partes é antigo e as tratativas ficaram travadas no fim do ano em razão da participação do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. O presidente Marcelo Teixeira entendeu que não era o momento adequado para negociar com a diretoria mineira, com a qual mantém boa relação, durante um período decisivo da temporada.

Santos e Cruzeiro, inclusive, se enfrentaram na última rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 7 de dezembro, e o Peixe venceu por 3 a 0. Após o apito final, Neymar e Gabigol permaneceram por um longo período conversando no gramado. Os dois são frequentemente vistos juntos, já que Rafaella Santos, irmã do camisa 10 santista, é esposa do atacante.