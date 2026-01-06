Neymar faz atividade na academia do CT Rei Pelé após renovar com o Santos

O atacante Neymar esteve no CT Rei Pelé nesta terça-feira (6) para, além de assinar a renovação de contrato com o Santos, "colocar a mão na massa" e iniciar os trabalhos. Foi a primeira atividade do jogador no Centro de Treinamento do Peixe em 2026.

O camisa 10 trabalhou internamente na academia do CT Rei Pelé, mas ainda não foi para o campo. O Santos estreia no Estadual neste sábado, 10 de janeiro, contra o Novorizontino, na Vila Belmiro, com ingressos esgotados. O jogador, no entanto, deve desfalcar a equipe.

O atacante segue se recuperando após passar por uma artroscopia no joelho esquerdo no dia 22 de dezembro, em Nova Lima, Minas Gerais. Neymar passou pelo procedimento por conta de um esgarçamento do menisco.

O procedimento foi conduzido por Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, no hospital Mater Dei, que fica na região metropolitana da capital mineira.

Renovação com o Santos

O Santos oficializou a renovação de contrato com o atacante Neymar. O vínculo, acertado ainda em dezembro, foi assinado nesta terça-feira (6) e terá validade até o fim de 2026.

Esta é a segunda vez que o jogador renova com o clube. Diferentemente do planejado inicialmente, quando se esperava que o contrato fosse até o meio do ano para que Neymar se preparasse no Santos para a próxima Copa do Mundo, o camisa 10 seguirá defendendo o time até o final da temporada de 2026.

Neymar renovou com o Santos(Foto: Guilherme Dionizio/Código 19/Gazeta Press)

Retorno de Neymar ao Santos

Depois de sua passagem vitoriosa entre 2009 e 2013, Neymar foi oficialmente apresentado ao Santos em 31 de janeiro de 2025, em um grande evento na Vila Belmiro, que contou com shows de artistas ligados ao clube.

Apesar de quatro lesões ao longo da temporada, o camisa 10 e capitão santista foi peça-chave na reação do Peixe, registrando 12 gols e seis assistências.

Fora de campo, Neymar também contribuiu para a estrutura do clube, viabilizando, por meio de parceiros intermediadas por seu pai, a reforma de espaços importantes, como o vestiário da Vila Belmiro e os centros de treinamento da base e do futebol feminino.