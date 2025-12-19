Vasco x Corinthians: Neto pede para Dorival bancar medalhões na final da Copa do Brasil

Durante o programa "Os Donos da Bola", o comentarista e apresentador Craque Neto pediu para o técnico Dorival Júnior começar com a dupla Yuri Alberto e Rodrigo Garro no banco de reservas na grande final da Copa do Brasil, entre Vasco e Corinthians, que acontece no próximo domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã.

continua após a publicidade

➡️Jornalista analisa final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians: 'Chances concretas'

Na visão do ex-jogador e ídolo do Timão, Yuri Alberto não atravessa seu melhor momento na temporada e deveria ser reserva para Vitinho na grande final da Copa do Brasil. Além disso, Neto também pediu para o argentino Rodrigo Garro começar entre os reservas, para o Corinthians ganhar mais poder de marcação na partida.

- Para mim, o Yuri Alberto tinha que ser reserva para o Vitinho no domingo. Ele e o Garro tinham que ficar no banco - disse Craque Neto.

Em resposta, Velloso, goleiro histórico do Palmeiras, discordou da opinião do apresentador. Segundo ele, Yuri Alberto é um atacante muito decisivo e pode surpreender o Vasco na grande decisão. Antes de finalizar, o ex-jogador destacou que o atacante tem a cara do Corinthians.

continua após a publicidade

- Eu não abriria mão do Yuri nesse momento. Ele é decisivo, se supera e pode surpreender no último jogo. Ele já mostrou nessa temporada que se recupera antes do prazo, briga dentro de campo e se entrega o tempo todo. Se tem alguém com a cara do Corinthians é esse cara - finalizou o comentarista.

➡️ Redação do Lance! compara escalações de Vasco e Corinthians

Vasco e Corinthians decidem o título da Copa do Brasil

Corinthians e Vasco empataram por 0 a 0 no duelo de ida da final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (17), na Neo Química Arena. O Timão não conseguiu aproveitar o apoio da Fiel para levar vantagem para o jogo de volta no Maracanã e viu Fernando Diniz se sobressair em relação a Dorival Júnior nos primeiros 90 minutos da decisão.

continua após a publicidade

As equipes voltam a se encontrar no próximo domingo (21), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola às 18h (de Brasília). Em caso de novo empate, com ou sem gols, a decisão da Copa do Brasil será nas penalidades.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas