Cicinho manda recado à torcida do Flamengo após vice no Mundial: 'Creio eu'

O ex-jogador Cicinho mandou um recado para a torcida do Flamengo depois do vice para o Paris Saint Germain no Mundial. No programa "Jogo Aberto", da Band, o comentarista valorizou a postura do Rubro-Negro e elogiou o técnico Filipe Luís.

- O torcedor flamenguista tem que ficar muito orgulhoso, creio eu, e também o Filipe Luís. Obviamente é ruim você perder um campeonato mundial, mas o sentimento que fica é de que o Filipe fez exatamente o que é acostumado a fazer. Ele não tentou inventar - começou o ex-jogador.

- Flamengo em nenhum momento pensou em levar a disputa para os pênaltis. Pensou em ganhar, em tentar resolver ali. Não deu certo. Achei que faltou um pouco de concentração. Flamengo, parabéns. Jogou de igual para igual com o PSG. É motivo de comemoração, e vai ser a equipe a ser batida em 2026 - completou Cicinho.

Jogadores do Flamengo após a derrota para o PSG (Foto: Karim JAAFAR / AFP)

Como foi o jogo entre Flamengo e PSG

O PSG venceu o Flamengo nos pênaltis na tarde desta quarta-feira (17) e conquistou a taça do Mundial. No Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar, as equipes empataram por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Nas penalidades, Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo desperdiçaram suas cobranças. O time francês venceu por 2 a 1 nas penalidades.

O time francês balançou a rede aos 8', em lance que Rossi tentou evitar a saída da bola para escanteio. Na sobra, Fabián Ruíz, de fora da área, mandou a bola para o fundo da rede. O VAR, no entanto, revisou o lance e detectou que a bola saiu antes do chute do goleiro rubro-negro. Ou seja, gol anulado para a sorte do Flamengo.

Diante do ímpeto do PSG, o Flamengo não conseguiu criar grandes chances, e viu Kvaratskhelia inaugurar o marcador aos 37'. Após passe açucarado de Mayulu, que ainda contou com um toque de Rossi, o georgiano abriu o placar.

O jogo mudou quando aos 12' Arrascaeta foi derrubado por Marquinhos dentro da área. Assim, o VAR chamou o árbitro na beira do campo para analisar a jogada, e o pênalti foi marcado. Especialista na cobrança, Jorginho foi para a bola e garantiu o empate para o Flamengo.