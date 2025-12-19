Jornalista analisa final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians: 'Chances concretas'

Após o empate sem gols na Neo Química Arena, Vasco e Corinthians definem o título da Copa do Brasil neste domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã. Às vésperas desse confronto decisivo, o jornalista Lédio Carmona analisou o desempenho das equipes no primeiro jogo das finais e mandou um recado para os "especialistas" que menosprezaram a atuação da equipe de Fernando Diniz.

Através de suas redes sociais, o jornalista analisou quatro pontos sobre o primeiro jogo da final. O primeiro deles foi o menosprezo de algumas pessoas, que atribuíram o empate em 0 a 0, ao jogo ruim do Corinthians, ao invés de elogiar a atuação do Vasco. Segundo Lédio Carmona, a equipe carioca fez um jogo muito corajoso, marcado pela organização, e se sobressaiu na Neo Química Arena.

A segunda consideração do experiente jornalista foi sobre os argumentos de que o time do Corinthians é muito melhor que o do Vasco e tem tudo para sair campeão no domingo. Na visão dele, a equipe paulista tem condições de se impor no Maracanã, mas não deve tratar a partida como alguns "especialistas", que consideram o duelo entre um clube poderoso (Corinthians) e um nanico de Série Y do futebol brasileiro (o Vasco).

O terceiro ponto foi sobre a qualidade do elenco Cruz-Maltino. Para Lédio, o Vasco tem boas opções tanto no ataque, como na defesa, que devem ser valorizadas. Na visão dele, os dois adversários são bastantes equiparados, mas o Corinthians tem opções melhores em seu elenco.

Por último, Lédio Carmona mandou um recado a quem chamou de "especialista". Segundo ele, existem duas maneiras para se falar sobre um jogador: Estudar sobre ele ou se apegar no famoso mantra de dizer que essa é apenas a "minha opinião". Confira abaixo.

Vasco e Corinthians decidem o título da Copa do Brasil

Corinthians e Vasco empataram por 0 a 0 no duelo de ida da final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (17), na Neo Química Arena. O Timão não conseguiu aproveitar o apoio da Fiel para levar vantagem para o jogo de volta no Maracanã e viu Fernando Diniz se sobressair em relação a Dorival Júnior nos primeiros 90 minutos da decisão.

As equipes voltam a se encontrar no próximo domingo (21), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola às 18h (de Brasília). Em caso de novo empate, com ou sem gols, a decisão da Copa do Brasil será nas penalidades.

