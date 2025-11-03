Virginia comemora convocação de Vini Jr ao lado de jogador da Seleção Brasileira
Influenciadora acompanhou a coletiva de Carlo Ancelotti
Nesta segunda-feira (3), Virginia Fonseca acompanhou a convocação do namorado Vini Jr. para a Seleção Brasileira ao lado do craque Lucas Paquetá, de sua esposa Maria Eduarda Fournier e da esposa do zagueiro Éder Militão, Thainá Militão. O momento repercutiu nas redes sociais, após o anúncio dos 23 convocados por Carlo Ancelotti.
O trio de jogadores brasileiros voltou a lista de convocados para defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra Senegal e Tunísia, que acontecem nos próximos dias 15 e 18 de novembro. Este será o penúltimo teste antes da disputa da Copa do Mundo, que acontece em junho de 2026.
Durante o anúncio de Carlo Ancelotti, Virginia comemorou a convocação dos três jogadores ao lado das esposas. O momento inusitado repercutiu entre os internautas nas redes sociais. Confira abaixo.
Neste final de semana, a influenciadora acompanhou a vitória do Real Madrid contra o Valência, diretamente do Santiago Bernabéu, e levou uma faixa personalizada com a imagem de Vini Jr. O atacante acabou desperdiçando uma cobrança de pênalti, ainda na primeira etapa, e acabou substituído por Rodrygo na reta final.
Veja a lista de convocados para a Seleção Brasileira
GOLEIROS
Bento (Al Nassr)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Hugo Souza (Corinthians)
DEFENSORES
Alexsandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Danilo (Flamengo)
Eder Militão (Real Madrid)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Paulo Henrique (Vasco)
Wesley (Roma)
MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Fabinho (Al-Ittihad-ARA)
Lucas Paquetá (West Ham)
ATACANTES
Estêvão (Chelsea)
João Pedro (Chelsea)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vini Jr. (Real Madrid)
Vitor Roque (Palmeiras)
