Virginia comemora convocação de Vini Jr ao lado de jogador da Seleção Brasileira

Influenciadora acompanhou a coletiva de Carlo Ancelotti

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/11/2025
18:42
Atualizado há 1 minutos
Virginia Fonseca celebrou a convocação de Vini Jr (Foto: Reprodução/Instagram)
Virginia Fonseca celebrou a convocação de Vini Jr (Foto: Reprodução/Instagram)
Nesta segunda-feira (3), Virginia Fonseca acompanhou a convocação do namorado Vini Jr. para a Seleção Brasileira ao lado do craque Lucas Paquetá, de sua esposa Maria Eduarda Fournier e da esposa do zagueiro Éder Militão, Thainá Militão. O momento repercutiu nas redes sociais, após o anúncio dos 23 convocados por Carlo Ancelotti.

O trio de jogadores brasileiros voltou a lista de convocados para defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra Senegal e Tunísia, que acontecem nos próximos dias 15 e 18 de novembro. Este será o penúltimo teste antes da disputa da Copa do Mundo, que acontece em junho de 2026.

Durante o anúncio de Carlo Ancelotti, Virginia comemorou a convocação dos três jogadores ao lado das esposas. O momento inusitado repercutiu entre os internautas nas redes sociais. Confira abaixo.

Neste final de semana, a influenciadora acompanhou a vitória do Real Madrid contra o Valência, diretamente do Santiago Bernabéu, e levou uma faixa personalizada com a imagem de Vini Jr. O atacante acabou desperdiçando uma cobrança de pênalti, ainda na primeira etapa, e acabou substituído por Rodrygo na reta final.

Veja a lista de convocados para a Seleção Brasileira

GOLEIROS
Bento (Al Nassr)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES
Alexsandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Danilo (Flamengo)
Eder Militão (Real Madrid)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Paulo Henrique (Vasco)
Wesley (Roma)

MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Fabinho (Al-Ittihad-ARA)
Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES
Estêvão (Chelsea)
João Pedro (Chelsea)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vini Jr. (Real Madrid)
Vitor Roque (Palmeiras)

Vini Jr comemora gol do Brasil contra Coreia do Sul (ANTHONY WALLACE / AFP)
Vini Jr volta a ser convocado para a Seleção Brasileira (Foto: ANTHONY WALLACE / AFP)

