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Torcedores elegem responsáveis pela classificação do Fluminense na Libertadores

Tricolor eliminou o Independiente Rivadavia na Argentina

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
18/08/2026 21:48
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Jogadores do Fluminense abraçados
Fluminense avançou às quartas de final nas penalidades (Foto: Andres LARROVERE / AFP)

O Fluminense se classificou para as quartas de final da Libertadores após vencer o Independiente Rivadavia nos pênaltis, e os torcedores elegeram os principais responsáveis pelo feito. Após o empate por 1 a 1 no tempo normal, o Tricolor levou a melhor nas penalidades por 5 a 4.

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De acordo com alguns internautas, os grandes nomes do avanço do clube das Laranjeiras na competição foram o treinador Marcão e o goleiro Fábio, que defendeu duas cobranças. Os autores dos gols no tempo regulamentar foram Kevin Serna, para os brasileiros, e Alex Arce, para os argentinos.

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Veja algumas opiniões nas redes sociais:

Fábio, goleiro do Fluminense, deitado segurando a bola
Fábio pegou dois pênaltis na decisão contra o Independiente Rivadavia (Foto: Andres LARROVERE / AFP)

Como foi o jogo entre Independiente Rivadavia e Fluminense na Libertadores?

Apesar de ter pouca torcida, os leprosos, como são conhecidos os torcedores do Independiente Rivadavia fizeram bom número no Malvinas Argentinas. A comoção de torcer na maior partida da história do clube empurrou a torcida, mas não foi suficiente para transformar o estádio em um caldeirão de pressão.

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Nesse clima, o Fluminense conseguiu controlar as ações e não sofrer riscos, mas também pecou na criatividade. A noite inspirada de Martinelli esbarrou na desconfiança de Hércules, o que deixou o meio-campo tricolor desconectado. A melhor chance do Fluminense foi em escanteio, cobrado por Hulk. A bola caiu no pé de Thiago Silva, próximo à marca do pênalti. Mas o zagueiro chapou para fora.

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O Independiente Rivadavia incomodava, como de costume, nos contra-ataques. Arce foi o homem buscado o tempo todo pelos argentinos. O camisa 9 foi vigiado de perto por Ignácio e Thiago Silva e deu trabalho, mas levou a pior na maioria dos duelos e não conseguiu dar nenhuma chance clara aos leprosos.

Clima esquenta no segundo tempo

No segundo tempo, a primeira grande chance foi dos donos da casa. Em tabela rápida pela esquerda, aos 9 minutos, Arce recebeu sozinho de frente, mas chutou mascado. O jogo foi ficando quente e virou uma pilha de nervos para o Fluminense quando Canobbio fez falta em Fernández, que invadia a área, e foi expulso. Para conter os danos, Marcão colocou Acosta e Serna. O argentino entrou no lugar de Hulk no comando do ataque e quase fez um gol de placa, de cobertura, do meio-campo.

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Feitiço contra o feiticeiro

A mudança de Marcão surtiu efeito. Com um homem a menos, o Fluminense passou a ser mais atacado e começou a levar perigo nos contra-ataques. Foi assim que saiu o gol tricolor. Hércules fez lançamento de manual nas costas da defesa, e Serna saiu de cara para tocar na saída de Bolcato. O Ind. Rivadavia foi ferido com seu próprio veneno.

Golpe cruel no fim

Depois do gol tricolor, virou ataque contra defesa. O Fluminense estacionou um ônibus em frente ao gol de Fábio e resistiu até onde deu. Aos 45 minutos, a finalização de dentro da área de Studer bateu na mão de Ignácio. O VAR chamou o juiz para revisão e o pênalti foi marcado. Arce converteu com força, no ângulo direito de Fábio. No último lance do tempo regulamentar, Serna teve a bola do jogo. Desarmou o zagueiro do Ind. Rivadavia dentro da área e ficou de cara pro gol, mas isolou.

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O Fluminense volta a campo no sábado (22), quando enfrenta o Remo, pelo Campeonato Brasileiro, às 16h (de Brasília), no Mangueirão.

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