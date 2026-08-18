Ex-árbitra aponta erro grave do juíz em Independiente Rivadavia x Fluminense Tricolor das Laranjeiras avançou após cobranças de pênaltis

Independiente Rivadavia e Fluminense se enfrentaram, na noite desta terça-feira (18), em jogo decisivo das oitavas de final da Libertadores da América. A ex-árbitra Renata Ruel apontou um erro grave do juíz da partida na Argentina. Nos pênaltis, o clube carioca garantiu a classificação.

O Tricolor das Laranjeiras abriu o placar com Kevin Serna, mesmo com um a menos em campo. Nos minutos finais, porém, após finalização forte, a bola bateu no braço de Ignácio, e o árbitro marcou pênalti em Independiente Rivadavia x Fluminense após revisão do VAR. Na transmissão da ESPN, Renata Ruel apontou que a penalidade não deveria ter sido marcada.

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➡️Veja gols de Independiente Rivadavia x Fluminense: Arce empata

- O jogador está recolhendo o braço, ele está em um movimento natural para aquela ação no momento. Eu não vejo penalidade pela imagem que nós temos. Ele está recolhendo o braço, não dá para mostrar só a imagem parada, na imagem geral ele está recolhendo o braço em uma distância curta, eu não marcaria essa penalidade - disse a especialista.

Serna comemora seu gol no jogo do Fluminense contra o Rivadavia (Foto: Andres LARROVERE / AFP)

Como foi o jogo entre Independiente Rivadavia e Fluminense

Apesar de ter pouca torcida, os leprosos, como são conhecidos os torcedores do Independiente Rivadavia fizeram bom número no Malvinas Argentinas. A comoção de torcer na maior partida da história do clube empurrou a torcida, mas não foi suficiente para transformar o estádio em um caldeirão de pressão.

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Nesse clima, o Fluminense conseguiu controlar as ações e não sofrer riscos, mas também pecou na criatividade. A noite inspirada de Martinelli esbarrou na desconfiança de Hércules, o que deixou o meio-campo tricolor desconectado. A melhor chance do Fluminense foi em escanteio, cobrado por Hulk. A bola caiu no pé de Thiago Silva, próximo à marca do pênalti. Mas o zagueiro chapou para fora.

O Independiente Rivadavia incomodava, como de costume, nos contra-ataques. Arce foi o homem buscado o tempo todo pelos argentinos. O camisa 9 foi vigiado de perto por Ignácio e Thiago Silva e deu trabalho, mas levou a pior na maioria dos duelos e não conseguiu dar nenhuma chance clara aos leprosos.

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No segundo tempo, a primeira grande chance foi dos donos da casa. Em tabela rápida pela esquerda, aos 9 minutos, Arce recebeu sozinho de frente, mas chutou mascado. O jogo foi ficando quente e virou uma pilha de nervos para o Fluminense quando Canobbio fez falta em Fernández, que invadia a área, e foi expulso. Para conter os danos, Marcão colocou Acosta e Serna. O argentino entrou no lugar de Hulk no comando do ataque e quase fez um gol de placa, de cobertura, do meio-campo.

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A mudança de Marcão surtiu efeito. Com um homem a menos, o Fluminense passou a ser mais atacado e começou a levar perigo nos contra-ataques. Foi assim que saiu o gol tricolor. Hércules fez lançamento de manual nas costas da defesa, e Serna saiu de cara para tocar na saída de Bolcato. O Ind. Rivadavia foi ferido com seu próprio veneno.

Depois do gol tricolor, virou ataque contra defesa. O Fluminense estacionou um ônibus em frente ao gol de Fábio e resistiu até onde deu. Aos 45 minutos, a finalização de dentro da área de Studer bateu na mão de Ignácio. O VAR chamou o juiz para revisão e o pênalti foi marcado. Arce converteu com força, no ângulo direito de Fábio. No último lance do tempo regulamentar, Serna teve a bola do jogo. Desarmou o zagueiro do Ind. Rivadavia dentro da área e ficou de cara pro gol, mas isolou.