Torcedores do Santos mandam recado forte a Gabigol após reestreia

O Santos venceu o Novorizontino por 2 a 1, na tarde deste sábado (10), em jogo que marcou a reestreia de Gabigol com a camisa do Peixe. O atacante fez um dos gols da vitória santista, e muitos torcedores mandaram recados ao centroavante após a partida.

Ídolo do Flamengo e com passagem apagada pelo Cruzeiro, Gabigol foi discreto no futebol brasileiro nos últimos anos. No Santos, seu clube do coração, a energia do centroavante já parece diferente em relação às últimas temporadas.

Quando atuava pelo Flamengo, Gabigol marcou contra o Santos, na Vila Belmiro, e fez questão de comemorar com vigor. Por isso, muitos torcedores do Peixe ainda guardavam mágoa do atacante, mas tudo parece ter mudado depois da reestreia. Veja comentários dos santistas destinados ao atacante abaixo:

Gabigol em seu retorno ao Santos (Foto: FLÁVIO HOPP/Gazeta Press)

Como foi o jogo do Santos

Apesar de não ter balançado as redes no primeiro tempo, o Santos foi dono das principais ações da partida e teve Gabriel Barbosa como principal protagonista na sua terceira passagem pelo clube. Ainda assim, o Novorizontino mostrou maior eficiência e aproveitou a chance mais clara da etapa inicial para abrir o placar com Diego Galo em Santos x Novorizontino.

O Alvinegro Praiano chegou a marcar com Gabigol, mas o lance foi anulado por impedimento de Willian Arão no início da jogada. Na sequência, Rollheiser quase abriu o placar ao finalizar forte após dominar a bola; o goleiro deu rebote, Gabigol disputou a sobra e pediu pênalti, mas o árbitro de Santos x Novorizontino mandou o jogo seguir.

Aos 24, logo após a parada técnica, a equipe visitante abriu o placar. Um erro de marcação do Santos no meio-campo permitiu que Rômulo acionasse Diego Galo, que avançou pela esquerda, entrou na área e finalizou. Gabriel Brazão ainda tocou na bola, mas não evitou o gol em Santos x Novorizontino.

O Santos voltou do intervalo com o tão aclamado Robinho Jr., que inicia sua primeira temporada no elenco profissional, após atuar pelo Sub-20 do Peixe ao longo do ano passado.

Aos seis minutos, o Alçapão explodiu ao som da tradicional canção "Menino da Vila, santista e cruel, vai pra cima, Gabriel". O camisa 9 voltou a balançar as redes após Rollheiser recuperar a bola no meio-campo e acionar Lautaro Díaz em profundidade no duelo entre Santos x Novorizontino.

No fim da partida, Robinho Jr. arriscou jogada individual e cruzou na direção de Thaciano. O atacante se esticou, mas não conseguiu alcançar a bola. No lance seguinte, veio a consagração. A virada santista saiu dos pés de um dos destaques do Peixe na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado.

Igor Vinícius puxou jogada pela direita, ganhou no um contra um e cruzou à meia altura. Bem posicionado, Thaciano se antecipou à marcação e apenas empurrou para o fundo do gol, selando a vitória. O gol resgatou a confiança da torcida, que aplaudiu o time após o apito final, celebrando a largada com o pé direito no Campeonato Paulista e a missão de não desperdiçar pontos dentro da Vila Belmiro. Grande jogo entre Santos x Novorizontino.