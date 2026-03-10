Torcida do Palmeiras reprova fala de jogador do Corinthians: 'Primeira vez'

A rivalidade entre Palmeiras e Corinthians dispensa apresentações, e o tema voltou a ser assunto depois do título alviverde do Campeonato Paulista. Ainda que tenha vencido o Novorizontino na final, o Verdão publicou algumas provocações ao Timão nas redes sociais. Perguntado sobre as postagens na premiação do Paulistão, André Ramalho provocou o rival de volta.

- Faz parte do jogo. É sinal que eles estão olhando para a gente, vendo as coisas que estamos fazendo, ou talvez queiram ser um pouco a gente também. A gente sabe lidar com isso. Uma hora você é provocado, outra hora provoca. Isso é gostoso para todo mundo. Faz parte e está tudo certo - respondeu o zagueiro do Corinthians sobre o Palmeiras.

Nas redes sociais, torcedores do Verdão começaram a comentar nas páginas de futebol sobre a declaração de André Ramalho. Como era esperado, a maioria dos palmeirenses não curtiu a fala do zagueiro do Corinthians sobre o Palmeiras. Veja os comentários e a declaração na íntegra abaixo:

Veja a reação da torcida do Palmeiras com a fala do jogador do Corinthians

Palmeiras vence Novorizontino em ida e volta e conquista 27º título do Paulistão

Neste domingo (8), o Palmeiras chegou ao 27º título do Paulistão, o quarto sob o comando de Abel, agora o técnico mais vitorioso da história do clube, com 11 taças.

Rival na final estadual, o Novorizontino foi responsável por eliminar dois gigantes do Estado: Santos, nas quartas de final, e Corinthians, na semifinal. Diante do Palmeiras, no entanto, voltou a ser derrotado pelo desta vez por 2 a 1, em confronto marcado por forte chuva.

