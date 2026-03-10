Roger Machado é anunciado como o novo técnico do São Paulo

O treinador Roger Machado, de 51 anos, foi anunciado como o novo treinador do São Paulo FC. A sua última passagem no futebol brasileiro foi no Internacional, quando foi demitido em setembro de 2025. O novo comandante será apresentado ainda hoje em coletiva de imprensa.

Bastidores da queda: São Paulo demite Crespo após divergências sobre expectativas internas

Veja o que disse Roger Machado:

- Estou muito feliz e muito motivado com essa oportunidade. Sei que é um desafio muito grande e sei o tamanho do São Paulo. Chegamos muito confiantes para fazer um grande trabalho - afirmou.

Harry Massis Jr, presidente do São Paulo, também falou sobre a contratação:

- A chegada do Roger é fruto da nossa convicção, de tudo o que, junto da nossa diretoria de futebol, observamos e ouvimos sobre o trabalho dele. É um treinador que chega referendado por seu bom trabalho, que resultou em conquistas em diferentes clubes e em imenso respeito das pessoas que conviveram profissionalmente com ele - disse.

Roger chegou nesta terça-feira em São Paulo, por volta das 10h, acompanhado por Paulo Paixão, preparador físico de confiança do técnico, que atuou na comissão da Seleção Brasileira tetracampeã do mundo no ano de 1994.

Roger Machado em entrevista coletiva pelo Internacional (Foto: Donaldo Hadlich/CÃ³digo 19/Gazeta Press)

Contrato até o final do ano

O contrato de Roger Machado com o São Paulo vai até o dia 31 de dezembro de 2026. Vale ressaltar que, em ano eleitoral no clube, o acordo do treinador com o São Paulo coincide com o final da gestão de Massis no time.

Rui Costa, um dos nomes mais importantes na negociação, também se manifestou:

- O São Paulo está contratando um profissional de excelência, extremamente dedicado e que vai viver o clube intensamente. Confiamos muito na maneira como ele pensa futebol e temos certeza de que fará um extraordinário trabalho com o nosso elenco - disse o executivo.

Com dez pontos em quatro rodadas, ainda invicto, o São Paulo ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, atrás do Palmeiras nos critérios de desempate.