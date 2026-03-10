Vidente aponta resultado de Botafogo x Barcelona-EQU pela Libertadores
Glorioso precisa vencer para se manter vivo na busca pelo bi da América
O duelo entre Botafogo e Barcelona, pela terceira fase da Libertadores, promete mexer com o coração de milhões de torcedores na noite desta terça-feira (10). Um vidente apontou quem se classificará para a fase de grupos do torneio.
De acordo com o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, o Botafogo vai vencer o Barcelona, mas em um jogo nada tranquilo. No jogo de ida, as equipes ficaram no 1 a 1 em Guayaquil, o que dá ao clube carioca a vantagem de decidir em casa.
As cartas apontaram que o Botafogo vai sofrer contra o Barcelona no primeiro tempo. O time visitante oferecerá muita resistência aos comandados de Martin Anselmi, mas o técnico argentino mudará o jogo na segunda etapa para garantir a vitória.
Onde assistir ao duelo entre Botafogo e Barcelona
O Botafogo encara o Barcelona-EQU nesta terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, valendo vaga na fase de grupos da Libertadores. A partida terá transmissão da ESPN na TV fechada e do Disney+ por streaming.
Na partida de ida, em Guayaquil, o time equatoriano abriu o placar com Villalba na primeira etapa, mas Matheus Martins deixou tudo igual e deixou um cenário favorável para o Glorioso resolver em casa.
As equipes chegam para o confronto após boas vitórias no sábado (7). De um lado, o Alvinegro levantou o troféu da Taça Rio após 3 a 1 sobre o Bangu, utilizando time alternativo. Do outro, o Barcelona-EQU, do técnico César Farias, com time misto, venceu o Emelec por 1 a 0 no Monumental Isidro Romero Carbo.
