Veja primeiro gol de Gabigol em seu retorno ao Santos

A partida entre Santos x Novorizontino marca a reestreia de Gabigol pelo Peixe, além de ser o primeiro jogo da temporada do clube da Vila Belmiro. No segundo tempo, o camisa 9 marcou seu primeiro gol na volta ao clube do coração. Veja o lance abaixo:

Logo aos dois minutos de jogo, Willian Arão recebeu um lançamento e ajeitou de peito para Gabigol abrir o placar em Santos x Novorizontino. Para a tristeza do camisa 9, o volante estava impedido e o gol foi anulado.

No segundo tempo, porém, não teve jeito. Depois de passe de Lautaro Díaz e bola rebatida na área, Gabigol usou sua perna esquerda para marcar seu primeiro gol no retorno ao clube da Vila Belmiro. O gol empatou a partida por 1 a 1. Diego Galo tinha aberto o placar para o Novorizontino.

Gabigol em seu retorno ao Santos (Foto: FLÁVIO HOPP/Gazeta Press)

Escalação do Peixe

Com Gabigol, o Santos está escalado para enfrentar o Novorizontino neste sábado (10), na estreia do Campeonato Paulista, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. Todos os ingressos estão esgotados para a partida.

A principal novidade é o retorno do atacante Gabriel Barbosa, que volta ao time da Baixada Santista para sua terceira passagem pelo clube. Ele vai formar o trio de ataque com Caballero e Lautaro Díaz.

Vojvoda inicia com o camisa 9 entre os titulares no ataque. A formação do Peixe tem Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo, Escobar; Willian Arão, João Schmidt, Rollheiser; Caballero, Lautaro Díaz e Gabigol. Essa foi a escalação do Santos para enfrentar o Novorizontino.

Já o camisa 10, Neymar, ainda não está à disposição de Juan Pablo Vojvoda, pois passou por uma artroscopia no joelho esquerdo no ano passado. Em seu camarote, porém, Ney foi à loucura com o gol de Gabigol pelo Santos.