Fora de Campo

Veja primeiro gol de Gabigol em seu retorno ao Santos

Centroavante marcou em sua reestreia pelo clube da Vila Belmiro

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/01/2026
17:23
Gabigol marcou em sua reestreia pelo Santos (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)
imagem cameraGabigol marcou em sua reestreia pelo Santos (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)
  Mais Notícias

A partida entre Santos x Novorizontino marca a reestreia de Gabigol pelo Peixe, além de ser o primeiro jogo da temporada do clube da Vila Belmiro. No segundo tempo, o camisa 9 marcou seu primeiro gol na volta ao clube do coração. Veja o lance abaixo:

Logo aos dois minutos de jogo, Willian Arão recebeu um lançamento e ajeitou de peito para Gabigol abrir o placar em Santos x Novorizontino. Para a tristeza do camisa 9, o volante estava impedido e o gol foi anulado.

➡️Torcedores reagem a lance de Gabigol em Santos x Novorizontino: 'Absurdo'

No segundo tempo, porém, não teve jeito. Depois de passe de Lautaro Díaz e bola rebatida na área, Gabigol usou sua perna esquerda para marcar seu primeiro gol no retorno ao clube da Vila Belmiro. O gol empatou a partida por 1 a 1. Diego Galo tinha aberto o placar para o Novorizontino.

Gabigol em seu retorno ao Santos (Foto: FLÁVIO HOPP/Gazeta Press)
Gabigol em seu retorno ao Santos (Foto: FLÁVIO HOPP/Gazeta Press)

Escalação do Peixe

Com Gabigol, o Santos está escalado para enfrentar o Novorizontino neste sábado (10), na estreia do Campeonato Paulista, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. Todos os ingressos estão esgotados para a partida.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A principal novidade é o retorno do atacante Gabriel Barbosa, que volta ao time da Baixada Santista para sua terceira passagem pelo clube. Ele vai formar o trio de ataque com Caballero e Lautaro Díaz.

Vojvoda inicia com o camisa 9 entre os titulares no ataque. A formação do Peixe tem Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo, Escobar; Willian Arão, João Schmidt, Rollheiser; Caballero, Lautaro Díaz e Gabigol. Essa foi a escalação do Santos para enfrentar o Novorizontino.

Já o camisa 10, Neymar, ainda não está à disposição de Juan Pablo Vojvoda, pois passou por uma artroscopia no joelho esquerdo no ano passado. Em seu camarote, porém, Ney foi à loucura com o gol de Gabigol pelo Santos.

