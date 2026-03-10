Galvão Bueno é sincero após estreia de Jardim no Flamengo: 'Não combina'

O título carioca do Flamengo sobre o Fluminense também marcou a estreia de Leonardo Jardim no comando técnico do Rubro-Negro. Apesar da conquista, Galvão Bueno foi sincero sobre o que pensa do novo treinador.

Durante o programa "Galvão FC", do SBT, o apresentador apontou que o estilo de jogo do técnico português não combina com o Flamengo.

- Eu tenho uma coisa na cabeça: a forma de jogar do Leonardo Jardim, que é um ótimo técnico, não combina com o DNA do Flamengo. Tentaram jogar mais atrás, bola longa na frente. O DNA do Flamengo que a torcida exige é ter a posse de bola, atacar o tempo todo, estar no campo de ataque. Eu acho que não combina. Além da atitude feia que eles tiveram, não sei se vai acertar - analisou Galvão Bueno.

Leonardo Jardim em sua estreia pelo Flamengo (Foto: Clever Felix/TheNews2)

Como foi Fluminense x Flamengo?

O Flamengo tomou iniciativa e teve sucesso pressionando o rival e recuperando a bola rápido, mas pouco fez com ela. Pedro e Léo Pereira tiveram chances de finalizar, mas Fábio defendeu sem perigo. Por sua vez, o Tricolor arriscou chutes despretensiosos e sequer obrigou Rossi a trabalhar antes do intervalo.

O jogo voltou mais animado para o segundo tempo. Logo aos três minutos, Lucho Acosta tabelou com Hércules e saiu cara a cara com Rossi, obrigando goleiro a fazer boa defesa no canto esquerdo. No lance seguinte, Carrascal recebeu dentro da área e bateu com desvio na defesa.

O ritmo, no entanto, voltou a baixar. O Flamengo voltou a assustar aos 33', com Arrascaeta aproveitando cruzamento de Alex Sandro e aparecendo na área para cabecear por cima do travessão. Dois minutos depois, Léo Pereira teve chance de finalizar em sobra de bola dentro da área, mas mandou para fora. Do outro lado, o Fluminense insistia em jogadas pelos lados e chegava à área adversária, mas sem concluir com perigo.

Com o zero não saindo do placar, a decisão foi para os pênaltis. Fábio brilhou ao defender cobrança de Luiz Araújo, e Rossi respondeu pegando a batida de Guga. Nas cobranças alternadas, o goleiro rubro-negro prevaleceu e garantiu o título do Flamengo ao parar a cobrança de Otávio.