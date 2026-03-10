A LANCE! TV apresenta, nesta terça-feira (10), às 18h (de Brasília), mais uma edição do programa "Lance a Lance". O debate reúne análises, bastidores e informações exclusivas dos setoristas do Lance! sobre os principais acontecimentos do futebol brasileiro e internacional.

continua após a publicidade

➡️ Fora da Copa do Mundo? Vanderson passará por cirurgia e liga alerta na lateral da Seleção

Entre os destaques do programa está a grande comemoração do Flamengo após a conquista do Campeonato Carioca. A equipe da Gávea celebrou o título estadual, e o programa trará detalhes da festa e a repercussão do triunfo rubro-negro.

Outro tema em pauta será o título do Palmeiras no Campeonato Paulista. Os comentaristas analisam o desempenho da equipe ao longo da competição estadual e o impacto da conquista para a sequência da temporada.

continua após a publicidade

O clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, pelo Campeonato Mineiro, também será assunto. A partida ficou marcada por uma briga generalizada em campo, gerando grande repercussão e possíveis desdobramentos disciplinares.

Confusão entre os jogadores no clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG na final do campeonato estadual (Foto: Rodney Costa/Zimel Press/Gazeta Press)

O programa ainda discute a expectativa pela estreia de Renato Gaúcho no comando do Vasco. A chegada do treinador movimenta os bastidores em São Januário e gera expectativa entre torcedores.

continua após a publicidade

Outro destaque será o Santos, que entra em campo nesta terça-feira para enfrentar o Mirassol sem a presença de Neymar, desfalque importante para o confronto.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na Pré-Libertadores, o programa acompanha o desafio decisivo do Botafogo diante do Barcelona, do Equador, no Estádio Nilton Santos. A equipe carioca precisa vencer para garantir vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Com análises aprofundadas, bastidores e informações exclusivas dos setoristas do LANCE!, o "Lance a Lance" promete trazer tudo o que movimenta o futebol no Brasil e no mundo.