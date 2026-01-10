Na reestreia de Gabigol, Santos vence Novorizontino de virada na Vila Belmiro
Estreia do Peixe na temporada é marcada por gol de Gabriel Barbosa, o primeiro reforço anunciado em 2026
O Santos venceu a primeira partida da temporada de virada, por 2 a 1, sobre o Novorizontino, na estreia do Campeonato Paulista, na tarde deste sábado, na Vila Belmiro. O grande destaque da equipe santista foi a reestreia de Gabriel Barbosa, que iniciou como titular e atuou durante os 90 minutos da rodada inaugural do Estadual.
O Tigre do Vale abriu o placar com Diego Galo, que fez sua estreia no time profissional. Na segunda etapa, Gabriel Barbosa deixou tudo igual, e Thaciano marcou o gol da vitória nos minutos finais da partida.
Mesmo com sete desfalques, o Peixe contou com a presença de Neymar nas arquibancadas, além do reforço Gabriel Menino, que pertence ao Atlético-MG e deve ser anunciado em breve pelo clube.
Em uma tarde de forte calor na Baixada Santista, o Alvinegro Praiano deu o primeiro passo na missão de encerrar um jejum de dez anos sem conquistar o Campeonato Paulista. A última taça estadual foi levantada em 2016, temporada em que Gabigol integrava o elenco comandado pelo técnico Dorival Júnior.
Como foi o jogo?
Apesar de não ter balançado as redes no primeiro tempo, o Santos foi dono das principais ações da partida e teve Gabriel Barbosa como principal protagonista na sua terceira passagem pelo clube. Ainda assim, o Novorizontino mostrou maior eficiência e aproveitou a chance mais clara da etapa inicial para abrir o placar com Diego Galo.
O Peixe iniciou o duelo com um trio de ataque inédito, formado pelo Menino da Vila, Caballero e Lautaro Díaz. O Alvinegro Praiano chegou a marcar com Gabigol, mas o lance foi anulado por impedimento de Willian Arão no início da jogada. Na sequência, Rollheiser quase abriu o placar ao finalizar forte após dominar a bola; o goleiro deu rebote, Gabigol disputou a sobra e pediu pênalti, mas o árbitro mandou o jogo seguir.
Aos nove minutos, Igor Vinícius cruzou na direção de Gabriel Barbosa, mas a zaga do Novorizontino conseguiu afastar o perigo. Pouco depois, Caballero tentou dominar e cruzar na sobra para o camisa 9, mas o goleiro Jordi saiu bem e ficou com a bola.
O Tigre do Vale começou a equilibrar as ações a partir dos 21 minutos. Rômulo puxou para o meio e tentou o cruzamento aberto, mas exagerou na força e mandou pela linha de fundo. Aos 24, logo após a parada técnica, a equipe visitante abriu o placar. Um erro de marcação do Santos no meio-campo permitiu que Rômulo acionasse Diego Galo, que avançou pela esquerda, entrou na área e finalizou. Gabriel Brazão ainda tocou na bola, mas não evitou o gol.
Nas arquibancadas, o clima foi de surpresa. A torcida santista no setor do portão 17 vinha ovacionando Neymar pouco antes do lance e se mostrou incrédula com o gol sofrido. O camisa 10, que acompanhava a partida de um camarote superior ao lado de amigos e de Gabriel Menino, jogador já acertado com o Santos, também foi pego de surpresa, sem sequer acompanhar o início da jogada.
Sem atuar pelo Santos há dois meses por opção técnica, Caballero quase se redimiu ao arriscar um cruzamento de primeira, de fora da área, com o gol vazio, mas errou a direção. A tentativa desperdiçada provocou vaias e pedidos da torcida pela entrada de Robinho Jr. Vojvoda chegou a mandar atletas do banco para o aquecimento, mas manteve a equipe até o intervalo.
O Novorizontino ainda esteve perto de ampliar aos 32 minutos, quando Rômulo finalizou nos pés de Brazão. No rebote, Tavinho chutou e o goleiro santista apareceu novamente. Dois minutos depois, Rômulo arriscou rasteiro, exigindo mais uma boa defesa do camisa 77. Antes do apito final da primeira etapa, Caballero desperdiçou outras duas oportunidades, e Gabriel Barbosa finalizou de primeira para fora após jogada construída por Rollheiser e João Schmidt, em tabela com o próprio Caballero.
No intervalo, o time deixou o gramado sob vaias, em contraste com o apoio recebido durante o aquecimento, quando a equipe foi incentivada de forma constante pela torcida na Vila Belmiro.
O Santos voltou do intervalo com o tão aclamado Robinho Jr., que inicia sua primeira temporada no elenco profissional, após atuar pelo Sub-20 do Peixe ao longo do ano passado.
Logo nos primeiros movimentos da segunda etapa, Robinho Jr. buscou Gabriel Barbosa nas costas da zaga do Novorizontino. O camisa 9 dominou, empurrou a bola para frente, tentou o drible e caiu, mas o árbitro mandou o lance seguir.
A resposta do visitante veio na sequência. Em inversão rápida da direita para a esquerda, Rômulo apareceu cara a cara com Gabriel Brazão. O meia finalizou na saída do goleiro e chegou a deslocá-lo, mas Adonis Frías salvou o Peixe em cima da linha.
Aos seis minutos, o Alçapão explodiu ao som da tradicional canção "Menino da Vila, santista e cruel, vai pra cima, Gabriel". O camisa 9 voltou a balançar as redes após Rollheiser recuperar a bola no meio-campo e acionar Lautaro Díaz em profundidade.
O atacante cruzou para Gabriel Barbosa, que fez o pivô e ajeitou para a chegada de Rollheiser. A finalização explodiu na zaga do Novorizontino e a sobra ficou novamente com Gabigol, que bateu de primeira para marcar o gol de número 85 com a camisa do Santos.
Aos 16 minutos, Diego Galo finalizou com força, mas ninguém apareceu para completar, e a bola saiu pela linha de fundo, rente à trave. O Santos respondeu em seguida, com Igor Vinícius avançando até a linha de fundo e tocando para Robinho Jr., posicionado no bico da grande área. Na finalização, o Menino da Vila mandou para fora.
Aos 22 minutos, Igor Vinícius cruzou na primeira trave, e Thaciano, que havia entrado no segundo tempo no lugar de Rollheiser, cabeceou, mas sem direção, longe do gol.
João Schmidt deixou o gramado para a estreia de Gustavo Henrique no time profissional. O Menino da Vila deixou a concentração da Copinha para reforçar o elenco principal nesta semana. Mateus Xavier, artilheiro do Peixe no torneio, também ganhou uma oportunidade ao entrar na vaga de Lautaro Díaz.
No fim da partida, Robinho Jr. arriscou jogada individual e cruzou na direção de Thaciano. O atacante se esticou, mas não conseguiu alcançar a bola. No lance seguinte, veio a consagração. A virada santista saiu dos pés de um dos destaques do Peixe na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado.
Igor Vinícius puxou jogada pela direita, ganhou no um contra um e cruzou à meia altura. Bem posicionado, Thaciano se antecipou à marcação e apenas empurrou para o fundo do gol, selando a vitória. O gol resgatou a confiança da torcida, que aplaudiu o time após o apito final, celebrando a largada com o pé direito no Campeonato Paulista e a missão de não desperdiçar pontos dentro da Vila Belmiro.
Ficha Técnica:
⚽SANTOS 2 X 1 NOVORIZONTINO - 1ª rodada do Campeonato Paulista
📲Sábado, dia 10 de janeiro de 2026
📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)
⏰Horário: 16h (De Brasília)
🗣️Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza
🚩Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Bruno Silva de Jesus
📟 VAR: Daiane Muniz
🟨Cartões amarelos: Rollheiser, Zé Ivaldo e Gustavo Henrique (Santos)
🥅Gols: Diego Galo (24'/1ºT) - Novorizontino / Gabriel Barbosa (6'/2ºT) e Thaciano (43'/2ºT)
Escalações:
SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo (Luan Peres) e Escobar; Willian Arão, João Schmidt (Gustavo Henrique) e Rollheiser (Thaciano); Lautaro Díaz (Mateus Xavier), Caballero (Robinho Jr.) e Gabigol.
NOVORIZONTINO (Técnico: Enderson Moreira)
Jordi; Alvariño, Gabriel Bahia, Patrick e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama (Vinícius Paiva), Diego Galo, Rômulo (Juninho); Tavinho e Robson (Matheus Bianqui)
