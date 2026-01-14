Torcedores do Palmeiras reagem à saída de Weverton: 'O que importa'
Goleiro assinará contrato válido por três temporadas
- Matéria
- Mais Notícias
Nas redes sociais, diversos torcedores do Palmeiras já despedem de Weverton, que foi reconhecido por Abel Ferreira como "um dos maiores goleiros da história" do clube. No Grêmio, o goleiro receberá valorização salarial e um contrato extenso, diferente do proposto pela diretoria alviverde.
Momento inusitado na coletiva de Gerson no Cruzeiro diverte jogador
Fora de Campo
Torcedores do Fluminense se manifestam sobre negociação por Hulk: ‘Piada’
Fora de Campo
José Boto publica e apaga post sobre Paquetá, que enlouquece torcida do Flamengo
Fora de Campo
➡️ CBF divulga tabela das oito primeiras rodadas do Brasileirão
Weverton dá adeus ao Palmeiras
📲 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
O Palmeiras vê Weverton como um dos principais ídolos da "Era Abel Ferreira", por isso concordou em respeitar a decisão do goleiro, que comunicou o desejo de deixar o clube para ter mais minutos em campo. Assim como adiantado anteriormente pelo Lance!, a comissão técnica vê Carlos Miguel como titular da posição.
Weverton foi bastante elogiado por Abel Ferreira durante a entrevista coletiva, sendo considerado pelo treinador o maior goleiro da história do Palmeiras.
É o maior goleiro da história do Palmeiras, vocês gostem ou não.Abel Ferrreira
➡️ Calendário e problemas físicos adiam time ideal de Abel no Palmeiras
Já sem Weverton, o Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (14), quando enfrenta o Santos, no primeiro clássico da equipe na temporada. A partida será disputada na Arena Barueri, já que o gramado sintético do Allianz Parque segue em reforma. Os dois times estão empatados em número de pontos na tabela de classificação do Paulistão por terem vencido na estreia do estadual.
- Matéria
- Mais Notícias