Torcedores do Palmeiras reagem à saída de Weverton: 'O que importa'

Nas redes sociais, diversos torcedores do Palmeiras já despedem de Weverton, que foi reconhecido por Abel Ferreira como "um dos maiores goleiros da história" do clube. No Grêmio, o goleiro receberá valorização salarial e um contrato extenso, diferente do proposto pela diretoria alviverde.

Weverton dá adeus ao Palmeiras

O Palmeiras vê Weverton como um dos principais ídolos da "Era Abel Ferreira", por isso concordou em respeitar a decisão do goleiro, que comunicou o desejo de deixar o clube para ter mais minutos em campo. Assim como adiantado anteriormente pelo Lance!, a comissão técnica vê Carlos Miguel como titular da posição.

Weverton foi bastante elogiado por Abel Ferreira durante a entrevista coletiva, sendo considerado pelo treinador o maior goleiro da história do Palmeiras.

É o maior goleiro da história do Palmeiras, vocês gostem ou não. Abel Ferrreira

Já sem Weverton, o Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (14), quando enfrenta o Santos, no primeiro clássico da equipe na temporada. A partida será disputada na Arena Barueri, já que o gramado sintético do Allianz Parque segue em reforma. Os dois times estão empatados em número de pontos na tabela de classificação do Paulistão por terem vencido na estreia do estadual.