Fora de Campo

Torcedores do Palmeiras reagem à saída de Weverton: 'O que importa'

Goleiro assinará contrato válido por três temporadas

Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/01/2026
08:34
Weverton, goleiro do Palmeiras
Weverton deixa o Palmeiras e fecha com o Grêmio (Foto: Reprodução)
Nas redes sociais, diversos torcedores do Palmeiras já despedem de Weverton, que foi reconhecido por Abel Ferreira como "um dos maiores goleiros da história" do clube. No Grêmio, o goleiro receberá valorização salarial e um contrato extenso, diferente do proposto pela diretoria alviverde. 

➡️ CBF divulga tabela das oito primeiras rodadas do Brasileirão

Weverton dá adeus ao Palmeiras

O Palmeiras vê Weverton como um dos principais ídolos da "Era Abel Ferreira", por isso concordou em respeitar a decisão do goleiro, que comunicou o desejo de deixar o clube para ter mais minutos em campo. Assim como adiantado anteriormente pelo Lance!, a comissão técnica vê Carlos Miguel como titular da posição.

Weverton foi bastante elogiado por Abel Ferreira durante a entrevista coletiva, sendo considerado pelo treinador o maior goleiro da história do Palmeiras.

 É o maior goleiro da história do Palmeiras, vocês gostem ou não. 

Abel Ferrreira

➡️ Calendário e problemas físicos adiam time ideal de Abel no Palmeiras

Já sem Weverton, o Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (14), quando enfrenta o Santos, no primeiro clássico da equipe na temporada. A partida será disputada na Arena Barueri, já que o gramado sintético do Allianz Parque segue em reforma. Os dois times estão empatados em número de pontos na tabela de classificação do Paulistão por terem vencido na estreia do estadual.

Carlos Miguel goleiro do Palmeiras
Bom desempenho de Carlos Miguel ameaçou espaço de Weverton no Palmeiras (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)

