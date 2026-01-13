CBF divulga tabela das oito primeiras rodadas do Brasileirão
Competição começa dia 28 de janeiro
A CBF publicou nesta terça-feira (13) a tabela detalhada das oito primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro de 2026. O material traz a programação completa do Brasileirão, com definição de datas, horários e locais das partidas que envolvem os clubes da elite do futebol brasileiro.
Calendário apertado obriga clubes a dividir o foco entre estaduais e Brasileirão
A Série A do Brasileirão começa no dia 28 de janeiro, quarta-feira, quando estão previstos oito confrontos, incluindo o jogo do atual campeão Flamengo, que encara o São Paulo no MorumBis. A rodada inaugural será encerrada na quinta-feira, com a realização de mais duas partidas: Corinthians x Bahia e Botafogo x Cruzeiro.
Confira abaixo detalhes das oito primeiras rodadas do Brasileirão.
1ª rodada
28/01 (qua) 19:00 – Atlético-MG x Palmeiras
28/01 (qua) 19:00 – Internacional x Athletico-PR
28/01 (qua) 19:00 – Coritiba x Red Bull Bragantino
28/01 (qua) 19:00 – Vitória x Remo
28/01 (qua) 19:30 – Fluminense x Grêmio
28/01 (qua) 20:00 – Mirassol x Vasco
28/01 (qua) 20:00 – Chapecoense x Santos
28/01 (qua) 21:30 – São Paulo x Flamengo
29/01 (qui) 20:30 – Corinthians x Bahia
29/01 (qui) 21:30 – Botafogo x Cruzeiro
2ª rodada
04/02 (qua) 19:00 – Flamengo x Internacional
04/02 (qua) 19:00 – Red Bull Bragantino x Atlético-MG
04/02 (qua) 20:00 – Santos x São Paulo
04/02 (qua) 20:00 – Remo x Mirassol
04/02 (qua) 21:30 – Palmeiras x Vitória
04/02 (qua) 21:30 – Grêmio x Botafogo
05/02 (qui) 19:00 – Bahia x Fluminense
05/02 (qui) 20:00 – Vasco x Chapecoense
05/02 (qui) 21:30 – Cruzeiro x Coritiba
18/02 (qua) 19:30 – Athletico-PR x Corinthians
3ª rodada
10/02 (ter) 21:30 – Vitória x Flamengo
11/02 (qua) 19:00 – Mirassol x Cruzeiro
11/02 (qua) 19:00 – Chapecoense x Coritiba
11/02 (qua) 20:00 – Atlético-MG x Remo
11/02 (qua) 21:30 – Vasco x Bahia
11/02 (qua) 21:30 – São Paulo x Grêmio
12/02 (qui) 19:00 – Athletico-PR x Santos
12/02 (qui) 19:30 – Fluminense x Botafogo
12/02 (qui) 20:00 – Corinthians x Red Bull Bragantino
12/02 (qui) 21:30 – Internacional x Palmeiras
4ª rodada
25/02 (qua) 19:00 – Red Bull Bragantino x Athletico-PR
25/02 (qua) 19:00 – Remo x Internacional
25/02 (qua) 20:00 – Cruzeiro x Corinthians
25/02 (qua) 21:30 – Grêmio x Atlético-MG
25/02 (qua) 21:30 – Palmeiras x Fluminense
26/02 (qui) 19:00 – Santos x Vasco
26/02 (qui) 20:00 – Coritiba x São Paulo
A definir – Bahia x Chapecoense
A definir – Botafogo x Vitória
A definir – Flamengo x Mirassol
5ª rodada
10/03 (ter) 21:30 – Mirassol x Santos
11/03 (qua) 19:00 – Atlético-MG x Internacional
11/03 (qua) 19:00 – Athletico-PR x Botafogo
11/03 (qua) 20:00 – Bahia x Vitória
11/03 (qua) 21:30 – Flamengo x Cruzeiro
11/03 (qua) 21:30 – Corinthians x Coritiba
12/03 (qui) 19:00 – Remo x Fluminense
12/03 (qui) 19:30 – Vasco x Palmeiras
12/03 (qui) 20:00 – São Paulo x Chapecoense
12/03 (qui) 21:30 – Grêmio x Red Bull Bragantino
6ª rodada
14/03 (sáb) 18:30 – Vitória x Atlético-MG
14/03 (sáb) 20:30 – Botafogo x Flamengo
15/03 (dom) 16:00 – Fluminense x Athletico-PR
15/03 (dom) 16:00 – Santos x Corinthians
15/03 (dom) 16:00 – Internacional x Bahia
15/03 (dom) 18:30 – Palmeiras x Mirassol
15/03 (dom) 18:30 – Coritiba x Remo
15/03 (dom) 20:30 – Red Bull Bragantino x São Paulo
15/03 (dom) 20:30 – Cruzeiro x Vasco
16/03 (seg) 20:00 – Chapecoense x Grêmio
7ª rodada
18/03 (qua) 19:00 – Bahia x Red Bull Bragantino
18/03 (qua) 19:00 – Palmeiras x Botafogo
18/03 (qua) 19:30 – Athletico-PR x Cruzeiro
18/03 (qua) 20:00 – Atlético-MG x São Paulo
18/03 (qua) 20:00 – Mirassol x Coritiba
18/03 (qua) 21:30 – Santos x Internacional
18/03 (qua) 21:30 – Vasco x Fluminense
19/03 (qui) 19:00 – Grêmio x Vitória
19/03 (qui) 20:00 – Flamengo x Remo
19/03 (qui) 21:30 – Chapecoense x Corinthians
8ª rodada
21/03 (sáb) 16:00 – Red Bull Bragantino x Botafogo
21/03 (sáb) 18:30 – Fluminense x Atlético-MG
21/03 (sáb) 21:00 – São Paulo x Palmeiras
22/03 (dom) 16:00 – Vasco x Grêmio
22/03 (dom) 16:00 – Cruzeiro x Santos
22/03 (dom) 16:00 – Athletico-PR x Coritiba
22/03 (dom) 16:00 – Remo x Bahia
22/03 (dom) 18:30 – Internacional x Chapecoense
22/03 (dom) 18:30 – Vitória x Mirassol
22/03 (dom) 20:30 – Corinthians x Flamengo
