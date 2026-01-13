menu hamburguer
Futebol Nacional

CBF divulga tabela das oito primeiras rodadas do Brasileirão

Competição começa dia 28 de janeiro

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-15.14.20-1-aspect-ratio-1024-1024
Thiago Braga
São Paulo (SP)
Dia 13/01/2026
16:46
Atualizado há 2 minutos
Brasileirão 2025
imagem cameraTaça do Brasileirão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
A CBF publicou nesta terça-feira (13) a tabela detalhada das oito primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro de 2026. O material traz a programação completa do Brasileirão, com definição de datas, horários e locais das partidas que envolvem os clubes da elite do futebol brasileiro.

A Série A do Brasileirão começa no dia 28 de janeiro, quarta-feira, quando estão previstos oito confrontos, incluindo o jogo do atual campeão Flamengo, que encara o São Paulo no MorumBis. A rodada inaugural será encerrada na quinta-feira, com a realização de mais duas partidas: Corinthians x Bahia e Botafogo x Cruzeiro.

Confira abaixo detalhes das oito primeiras rodadas do Brasileirão.

1ª rodada

28/01 (qua) 19:00 – Atlético-MG x Palmeiras

28/01 (qua) 19:00 – Internacional x Athletico-PR

28/01 (qua) 19:00 – Coritiba x Red Bull Bragantino

28/01 (qua) 19:00 – Vitória x Remo

28/01 (qua) 19:30 – Fluminense x Grêmio

28/01 (qua) 20:00 – Mirassol x Vasco

28/01 (qua) 20:00 – Chapecoense x Santos

28/01 (qua) 21:30 – São Paulo x Flamengo

29/01 (qui) 20:30 – Corinthians x Bahia

29/01 (qui) 21:30 – Botafogo x Cruzeiro

2ª rodada

04/02 (qua) 19:00 – Flamengo x Internacional

04/02 (qua) 19:00 – Red Bull Bragantino x Atlético-MG

04/02 (qua) 20:00 – Santos x São Paulo

04/02 (qua) 20:00 – Remo x Mirassol

04/02 (qua) 21:30 – Palmeiras x Vitória

04/02 (qua) 21:30 – Grêmio x Botafogo

05/02 (qui) 19:00 – Bahia x Fluminense

05/02 (qui) 20:00 – Vasco x Chapecoense

05/02 (qui) 21:30 – Cruzeiro x Coritiba

18/02 (qua) 19:30 – Athletico-PR x Corinthians

3ª rodada

10/02 (ter) 21:30 – Vitória x Flamengo

11/02 (qua) 19:00 – Mirassol x Cruzeiro

11/02 (qua) 19:00 – Chapecoense x Coritiba

11/02 (qua) 20:00 – Atlético-MG x Remo

11/02 (qua) 21:30 – Vasco x Bahia

11/02 (qua) 21:30 – São Paulo x Grêmio

12/02 (qui) 19:00 – Athletico-PR x Santos

12/02 (qui) 19:30 – Fluminense x Botafogo

12/02 (qui) 20:00 – Corinthians x Red Bull Bragantino

12/02 (qui) 21:30 – Internacional x Palmeiras

4ª rodada

25/02 (qua) 19:00 – Red Bull Bragantino x Athletico-PR

25/02 (qua) 19:00 – Remo x Internacional

25/02 (qua) 20:00 – Cruzeiro x Corinthians

25/02 (qua) 21:30 – Grêmio x Atlético-MG

25/02 (qua) 21:30 – Palmeiras x Fluminense

26/02 (qui) 19:00 – Santos x Vasco

26/02 (qui) 20:00 – Coritiba x São Paulo

A definir – Bahia x Chapecoense

A definir – Botafogo x Vitória

A definir – Flamengo x Mirassol

5ª rodada

10/03 (ter) 21:30 – Mirassol x Santos

11/03 (qua) 19:00 – Atlético-MG x Internacional

11/03 (qua) 19:00 – Athletico-PR x Botafogo

11/03 (qua) 20:00 – Bahia x Vitória

11/03 (qua) 21:30 – Flamengo x Cruzeiro

11/03 (qua) 21:30 – Corinthians x Coritiba

12/03 (qui) 19:00 – Remo x Fluminense

12/03 (qui) 19:30 – Vasco x Palmeiras

12/03 (qui) 20:00 – São Paulo x Chapecoense

12/03 (qui) 21:30 – Grêmio x Red Bull Bragantino

6ª rodada

14/03 (sáb) 18:30 – Vitória x Atlético-MG

14/03 (sáb) 20:30 – Botafogo x Flamengo

15/03 (dom) 16:00 – Fluminense x Athletico-PR

15/03 (dom) 16:00 – Santos x Corinthians

15/03 (dom) 16:00 – Internacional x Bahia

15/03 (dom) 18:30 – Palmeiras x Mirassol

15/03 (dom) 18:30 – Coritiba x Remo

15/03 (dom) 20:30 – Red Bull Bragantino x São Paulo

15/03 (dom) 20:30 – Cruzeiro x Vasco

16/03 (seg) 20:00 – Chapecoense x Grêmio

7ª rodada

18/03 (qua) 19:00 – Bahia x Red Bull Bragantino

18/03 (qua) 19:00 – Palmeiras x Botafogo

18/03 (qua) 19:30 – Athletico-PR x Cruzeiro

18/03 (qua) 20:00 – Atlético-MG x São Paulo

18/03 (qua) 20:00 – Mirassol x Coritiba

18/03 (qua) 21:30 – Santos x Internacional

18/03 (qua) 21:30 – Vasco x Fluminense

19/03 (qui) 19:00 – Grêmio x Vitória

19/03 (qui) 20:00 – Flamengo x Remo

19/03 (qui) 21:30 – Chapecoense x Corinthians

8ª rodada

21/03 (sáb) 16:00 – Red Bull Bragantino x Botafogo

21/03 (sáb) 18:30 – Fluminense x Atlético-MG

21/03 (sáb) 21:00 – São Paulo x Palmeiras

22/03 (dom) 16:00 – Vasco x Grêmio

22/03 (dom) 16:00 – Cruzeiro x Santos

22/03 (dom) 16:00 – Athletico-PR x Coritiba

22/03 (dom) 16:00 – Remo x Bahia

22/03 (dom) 18:30 – Internacional x Chapecoense

22/03 (dom) 18:30 – Vitória x Mirassol

22/03 (dom) 20:30 – Corinthians x Flamengo

Flamengo levanta o troféu de campeão brasileiro (Foto: André Mourão / Lance!)
Flamengo levanta o troféu de campeão brasileiro (Foto: André Mourão / Lance!)

