Calendário e problemas físicos adiam time ideal de Abel no Palmeiras

O Palmeiras estreou com vitória no Campeonato Paulista, mas ainda está longe de ter o elenco em plenas condições físicas para o início da temporada. Ao todo, foram apenas quatro dias de treinos na Academia de Futebol, além de dois dias destinados a exames e testes físicos, antes de encarar a Portuguesa, no Canindé.

Para a estreia, Abel Ferreira não contou com seis atletas lesionados, além de Jefté, que sentiu a coxa ainda no primeiro tempo da partida e precisou ser substituído no intervalo. Vitor Roque compôs a lista de ausências após sofrer uma pancada no tornozelo durante amistoso preparatório da equipe contra o Desportivo Brasil.

Serão necessárias cerca de quatro semanas para que o grupo alviverde atinja o padrão físico ideal, segundo revelou Abel Ferreira. Para acelerar o processo, o elenco realizou atividades em dois períodos no CT antes da primeira partida e seguirá com a rotação do elenco visando a sequência da temporada.

- Em quatro ou cinco semanas (o elenco do Palmeiras estará apto). Agora, o Jefté vai demorar mais tempo, pois teve uma lesão. Vitor Roque teve uma entorse no tornozelo no treino. Felipe Anderson está de fora. Paulinho está fora. (Flaco) López ficou gripado. Facundo teve problema físico no treino. Gostaria muito de dar respostas. Mas eu não consigo, com quatro dias de preparação - disse Abel Ferreira, em entevista após vitória do Palmeiras sobre a Portuguesa.

Abel Ferreira durante entrevista coletiva após vitória do Palmeiras sobre a Portuguesa (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Vitor Roque tem uma lesão considerada leve no tornozelo, realiza trabalhos no gramado e deve estar à disposição para o clássico. Já Jefté precisará de um período maior para se recuperar de um edema na coxa.

Paulinho (cirurgia na perna direita), Felipe Anderson (entorse no tornozelo esquerdo) e Facundo Torres (lesão na coxa esquerda) seguem sob cuidados do departamento médico. Lucas Evangelista e Figueiredo, por sua vez, iniciaram o processo de transição física.

Depois de estrear com vitória, o Palmeiras terá seu primeiro clássico da temporada de 2026. Na próxima quarta-feira (12), a equipe enfrenta o Santos, na Arena Barueri, a partir das 19h30 (de Brasília). O retorno ao Allianz Parque, por sua vez, acontecerá apenas na última semana de fevereiro, em razão das obras de atualização do gramado sintético.