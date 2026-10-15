Após a vitória do Palmeiras sobre o Fluminense no Maracanã pela Libertadores nesta quarta-feira (14), Jhon Arias comentou as vaias recebidas ao longo da partida. Em entrevista à Globo, o colombiano declarou que alguns torcedores do Tricolor têm amnésia e que sua história no clube não será apagada.

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Arias deixou o clube em 2025 rumo ao Wolverhampton, da Inglaterra, e chegou a afirmar que, no futebol brasileiro, daria prioridade por atuar pela equipe carioca. No entanto, menos de um ano depois, acertou sua transferência para o Palmeiras.

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Time do Palmeiras comemorando vitória em cima do Fluminense, pela Libertadores (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Como foi o jogo entre Fluminense e Palmeiras

Embalado por um Maracanã enlouquecido, o Fluminense precisou de pouco mais de dois minutos para criar a primeira grande chance. Ganso achou Hulk com uma trivela genial; o camisa 7 escorou, e Canobbio mandou por cima. Arias, campeão pelo Tricolor, foi hostilizado desde o primeiro toque na bola. Depois de muito estudo entre as equipes, o Tricolor assustou de novo. Hulk dominou fora da área, ajeitou para a esquerda e finalizou com muito perigo, mas a bola passou rente à trave. Os primeiros 30 minutos da decisão foram do time da casa. O Alviverde sentiu o ambiente e pouco teve a redonda nos pés. Aos 40, Ganso fez mais uma boa jogada e serviu Hulk dentro da área. O atacante chutou forte, mas em cima de Carlos Miguel. Depois de um primeiro tempo todo do Fluminense, o futebol mostrou, mais uma vez, que é cruel. Na primeira descida do Palmeiras, Piquerez tabelou com Andreas e cruzou para Flaco López. O atacante argentino completou de carrinho e abriu o placar. Antes do fim do primeiro tempo, Barboza achou o então artilheiro da noite mais uma vez, que cortou para o meio e chutou para fora.

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Segundo tempo

O Alviverde começou a etapa final com mais confiança e por pouco não ampliou logo na volta do intervalo. Flaco rolou para Piquerez; o lateral chegou batendo, mas Fábio salvou. Com o tempo, o Fluminense voltou a ter o controle do jogo e quase chegou ao empate em cabeçada de Canobbio, após escanteio pela esquerda. Recuado, o Palmeiras apostou na transição e voltou a assustar em contra-ataque puxado por Arias e finalizado por Giay, que vive grande momento, mas errou o alvo. Empurrado pela torcida, o Fluminense teve a bola contra o Palmeiras, mas com pouca efetividade. Em mais uma jogada de alta velocidade, Felipe Anderson recebeu de Marlon Freitas, driblou Thiago Silva e finalizou, mas Fábio evitou o gol. Pouco tempo depois, o Alviverde voltou a ser letal. O goleiro tricolor voltou a salvar finalização de Flaco; a bola voltou para Felipe Anderson, que serviu Marlon Freitas de cabeça. O volante revelado pelo Fluminense deu belo chute e ampliou. O Tricolor não desistiu, e o baixinho Wesley Natã descontou de cabeça nos acréscimos após cruzamento de Guga.