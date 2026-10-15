Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Torcedores do Fluminense reagem à fala de Arias, do Palmeiras: 'Nunca foi'

Jogador comentou vaias recebidas

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/10/2026 00:04
Favorite o Lance! no Google
Arias reclamando com a camisa do Palmeiras
Arias foi vaiado por torcedores do Fluminense na Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Após a vitória do Palmeiras sobre o Fluminense no Maracanã pela Libertadores nesta quarta-feira (14), Jhon Arias comentou as vaias recebidas ao longo da partida. Em entrevista à Globo, o colombiano declarou que alguns torcedores do Tricolor têm amnésia e que sua história no clube não será apagada.

➡️Veja os gols da vitória do Palmeiras sobre o Fluminense na Libertadores

Arias deixou o clube em 2025 rumo ao Wolverhampton, da Inglaterra, e chegou a afirmar que, no futebol brasileiro, daria prioridade por atuar pela equipe carioca. No entanto, menos de um ano depois, acertou sua transferência para o Palmeiras.

continua após a publicidade

Veja alguns comentários:

Time do Palmeiras comemorando vitória em cima do Fluminense, pela Libertadores
Time do Palmeiras comemorando vitória em cima do Fluminense, pela Libertadores (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Como foi o jogo entre Fluminense e Palmeiras

Embalado por um Maracanã enlouquecido, o Fluminense precisou de pouco mais de dois minutos para criar a primeira grande chance. Ganso achou Hulk com uma trivela genial; o camisa 7 escorou, e Canobbio mandou por cima. Arias, campeão pelo Tricolor, foi hostilizado desde o primeiro toque na bola. Depois de muito estudo entre as equipes, o Tricolor assustou de novo. Hulk dominou fora da área, ajeitou para a esquerda e finalizou com muito perigo, mas a bola passou rente à trave. Os primeiros 30 minutos da decisão foram do time da casa. O Alviverde sentiu o ambiente e pouco teve a redonda nos pés. Aos 40, Ganso fez mais uma boa jogada e serviu Hulk dentro da área. O atacante chutou forte, mas em cima de Carlos Miguel. Depois de um primeiro tempo todo do Fluminense, o futebol mostrou, mais uma vez, que é cruel. Na primeira descida do Palmeiras, Piquerez tabelou com Andreas e cruzou para Flaco López. O atacante argentino completou de carrinho e abriu o placar. Antes do fim do primeiro tempo, Barboza achou o então artilheiro da noite mais uma vez, que cortou para o meio e chutou para fora.

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Segundo tempo

O Alviverde começou a etapa final com mais confiança e por pouco não ampliou logo na volta do intervalo. Flaco rolou para Piquerez; o lateral chegou batendo, mas Fábio salvou. Com o tempo, o Fluminense voltou a ter o controle do jogo e quase chegou ao empate em cabeçada de Canobbio, após escanteio pela esquerda. Recuado, o Palmeiras apostou na transição e voltou a assustar em contra-ataque puxado por Arias e finalizado por Giay, que vive grande momento, mas errou o alvo. Empurrado pela torcida, o Fluminense teve a bola contra o Palmeiras, mas com pouca efetividade. Em mais uma jogada de alta velocidade, Felipe Anderson recebeu de Marlon Freitas, driblou Thiago Silva e finalizou, mas Fábio evitou o gol. Pouco tempo depois, o Alviverde voltou a ser letal. O goleiro tricolor voltou a salvar finalização de Flaco; a bola voltou para Felipe Anderson, que serviu Marlon Freitas de cabeça. O volante revelado pelo Fluminense deu belo chute e ampliou. O Tricolor não desistiu, e o baixinho Wesley Natã descontou de cabeça nos acréscimos após cruzamento de Guga.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Fábio falhou em gol de Flaco López em Fluminense e Palmeiras, pela Libertadores

Fora de Campo

Falha de Fábio em Fluminense x Palmeiras irrita torcedores: 'Bizarro'

Há 1 hora
Hulk e Marlon Freitas em dividida durante Fluminense x Palmeiras

Fora de Campo

Possível pênalti em Fluminense x Palmeiras gera revolta: 'Claríssimo'

Há 1 hora
Vini Jr marca Wesley na vitória do Real Madrid sobre a Roma, na Champions League

Fora de Campo

Atitude de Vinicius Júnior em jogo do Real Madrid choca torcedores: 'Bizarro'

Há 4 horas
Chegada de Paulinho, novo dirigente do Cruzeiro, e o dono da SAF ao lado, Pedrinho

Fora de Campo

Torcida do Cruzeiro reage à fala de Pedro, dono da SAF: 'Nunca vi'

Há 4 horas
Endrick comemora gol marcado pelo Real Madrid contra a Roma, na Champions League

Fora de Campo

Endrick vira assunto no exterior após virada do Real Madrid: 'Deveria'

Há 5 horas
Cruz-Maltino acabou tendo um jogador expulso durante o confronto (Foto: Gabriel Sotelo /Fotoarena/Folhapress)

Fora de Campo

Jornalista detona atitude de rivais para Vasco x Boca: 'Escárnio'

Há 11 horas
Mais LANCE!
Richarlison com camisa do Vasco na concentração da Seleção Olímpica do Brasil

Vascaíno, Richarlison comemora vitória sobre o Boca Juniors

Partida entre Palmeiras x Corinthians pelo Campeonato Paulista Feminino

Libertadores Feminina será transmitida de graça da fase de grupos até a final; veja onde assitir

Seedorf chega para assumir a vaga de Fernando Diniz (Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)

Jornalista dispara sobre Seedorf no Corinthians: 'Insanidade'

Elenco do Vasco reunido antes da partida contra o Boca Juniors

Jornalista do SporTV detona postura da dupla Fla-Flu contra o Vasco

Comandante chegou em São Paulo nesta quarta-feira (14) (Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)

Torcedores mandam recado a Seedorf, novo técnico do Corinthians

Fluminense e Palmeiras se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro

IA crava resultado de Fluminense x Palmeiras pela Libertadores

Jogadores comemoram classificação contra o Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Inteligência artificial crava placar de Atlético x City Torque na Sul-Americana

Deyverson em ação pela LDU na Libertadores (Foto: Andrey Queiroz/Zimel Press/Folhapress)

Atitude de Deyverson vira assunto no exterior: 'Não tem'

Piero Maza em Boca Juniors e Vasco, pela Sul-Americana

Argentinos reagem à arbitragem em Boca x Vasco: 'Vergonhoso'

Andrés Gómez de braços abertos com a camisa do Vasco

Expulsão em Boca Juniors x Vasco enlouquece torcedores: 'Inacreditável'

Cuiabano, do Vasco, salta na saída do goleiro Montero, do Boca

Gol perdido em Boca Juniors x Vasco repercute: 'Não pode'

Jogadores de Vasco e Boca Jrs em dividida

Decisão da arbitragem em Boca Juniors x Vasco gera revolta: 'Absurdo'

Clarence Seedorf sorrindo em imagem

Acerto de Seedorf com o Corinthians enlouquece torcedores: 'Estou sentindo'

Olise com a mão na boca com a camisa do Bayern

Atitude de Olise, do Bayern, choca estrangeiros: 'Inaceitável'