Torcedores do Flamengo se revoltam com atitude do Palmeiras: 'Medo'

Uma atitude do Palmeiras revoltou torcedores do Flamengo na tarde desta segunda-feira (13). Os clubes vivem dias de 'troca de farpas' nos bastidores, e o Alviverde deu uma resposta à uma recente declaração de José Boto, diretor de futebol do Rubro-Negro. O clube paulista fez uma montagem com uma sequência de entrevistas do dirigente português com a seguinte legenda: "Parabéns pela autocrítica".

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A mudança de data de Fluminense x Flamengo, neste domingo (12), pela 11ª rodada do Brasileirão, causou polêmica. O Palmeiras, inclusive, emitiu uma nota oficial criticando a CBF por ter atendido ao pedido dos cariocas.

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A manifestação de José Boto, diretor do Flamengo, aconteceu depois do posicionamento público do Palmeiras. A resposta do Alviverde causou alvoroço nas redes sociais, principalmente entre torcedores rubro-negros. Veja os comentários abaixo:

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Elamengo e Palmeiras disputaram a final da Libertadores em 2025 (Foto: Ernesto BENAVIDES / AFP)

Veja reação dos rubro-negros

Entenda as polêmicas entre Flamengo e Palmeiras

O clássico entre Fluminense e Palmeiras, inicialmente marcada para sábado (11), foi transferida para domingo (12), às 18h30, no Maracanã, após solicitação conjunta dos clubes à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), motivada por dificuldades logísticas no retorno da delegação rubro-negra ao Brasil. A equipe de Leonardo Jardim vinha do Peru, onde fez sua estreia pela Libertadores.

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O aceite da mudança do jogo do Flamengo causou descontentamento no Palmeiras, que emitiu uma nota cobrando critérios mais claros por parte da CBF e afirmando que pedidos semelhantes de outras equipes não teriam sido atendidos.

"Não nos cabe entrar no mérito do pleito; é necessário questionar, contudo, por que somente um clube tem a sua solicitação atendida, enquanto outras equipes vêm tendo pedidos similares sistematicamente rejeitados pela entidade"

Após a mudança na data do Flamengo x Fluminense, o Palmeiras anunciou que enviará ofícios à entidade para questionar o que considera "diferenças de tratamento" entre os clubes, tanto no adiamento da partida quanto na condução de decisões do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), incluindo o caso do técnico Abel Ferreira.

A conduta do Palmeiras em relação ao clássico carioca rendeu críticas de José Boto, diretor de futebol do Flamengo. Em entrevista a TV do clube, o português alfinetou o clube paulista:

— Há muita confusão e ouvi falar muito sobre algo que deveria ser normal. Se há clubes que estamos habituados a ver que são chorões, choram por tudo, são chorões profissionais. Há outros que eu fiquei bastante admirado de falar de algo que não lhes diz respeito — disse Boto.

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