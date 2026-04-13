Palmeiras ataca Flamengo com vídeo de José Boto e causa alvoroço na web

O Palmeiras publicou uma resposta irônica às críticas de José Boto, diretor de futebol do Flamengo, após as polêmicas envolvendo o adiamento do Fla-Flu de sábado (11) para domingo (12). Na mensagem, o clube paulista escreveu: "Parabéns pela autocrítica! 👏", em referência a antigas reclamações públicas feitas por Boto na imprensa, ampliando a repercussão do caso.

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O tom irônico adotado é uma resposta ao comentário do dirigente do Flamengo, que classificou o Palmeiras como "chorões profissionais". A fala de Boto se deu devido à sinalização do Verdão em enviar ofícios à CBF questionando a "diferença de tratamento" entre os clubes após a entidade acatar o pedido para mudar a data do clássico carioca em benefício ao Rubro-Negro.

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Entenda os conflitos recentes entre Palmeiras e Flamengo

O clássico entre Fluminense e Flamengo, inicialmente marcada para sábado (11), foi transferida para domingo (12), às 18h30, no Maracanã, após solicitação conjunta dos clubes à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), motivada por dificuldades logísticas no retorno da delegação rubro-negra ao Brasil. A equipe de Leonardo Jardim vinha do Peru, onde fez sua estreia pela Libertadores.

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O aceite da mudança causou descontentamento no Palmeiras, que emitiu uma nota cobrando critérios mais claros por parte da CBF e afirmando que pedidos semelhantes de outras equipes não teriam sido atendidos.

— Não nos cabe entrar no mérito do pleito; é necessário questionar, contudo, por que somente um clube tem a sua solicitação atendida, enquanto outras equipes vêm tendo pedidos similares sistematicamente rejeitados pela entidade.

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O Palmeiras criticou os critérios da CBF após acatar mudança na data do Fluminense x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Após a mudança na data do Flamengo x Fluminense, o Palmeiras anunciou que enviará ofícios à entidade para questionar o que considera "diferenças de tratamento" entre os clubes, tanto no adiamento da partida quanto na condução de decisões do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), incluindo o caso do técnico Abel Ferreira.

A conduta do Palmeiras em relação ao clássico carioca rendeu críticas de José Boto, diretor de futebol do Flamengo. Em entrevista a TV do clube, o português alfinetou o clube paulista:

— Há muita confusão e ouvi falar muito sobre algo que deveria ser normal. Se há clubes que estamos habituados a ver que são chorões, choram por tudo, são chorões profissionais. Há outros que eu fiquei bastante admirado de falar de algo que não lhes diz respeito — disse Boto.