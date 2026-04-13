O Palmeiras usou as redes sociais nesta segunda-feira (13) para criticar José Boto, diretor de futebol do Flamengo, após o dirigente afirmar que há clubes "chorões profissionais". Em resposta, o clube paulista publicou uma montagem com uma sequência de entrevistas do português, acompanhada da legenda: "Parabéns pela autocrítica".

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A polêmica teve início após a mudança de data do confronto entre Fluminense e Flamengo, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Inicialmente marcado para sábado (11), o jogo foi adiado para domingo (12) a pedido do Rubro-Negro, que alegou atraso no voo de retorno da delegação após partida da Libertadores, contra o Cusco, no Peru.

O Palmeiras, inclusive, divulgou uma nota oficial criticando a decisão da CBF por acatar a solicitação do clube carioca. Segundo o Alviverde, todos os times enfrentam dificuldades logísticas ao longo da temporada, o que torna fundamental a existência de critérios claros e isonômicos em decisões que podem impactar a competição.

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As declarações de José Boto vieram justamente após a manifestação pública do Palmeiras. Ao comentar o caso, o dirigente do Flamengo criticou a postura de alguns clubes.

— Há clubes que estamos habituados a ver que são chorões, choram por tudo, são chorões profissionais. Há outros que eu fiquei bastante admirado de falar de algo que não lhes diz respeito. Pelo bem do espetáculo e pela saúde dos jogadores, houve um acordo entre os clubes para realizar o jogo hoje — disse o dirigente flamenguista, sobre o adiamento do clássico carioca.

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Na nota divulgada no sábado (11), o Palmeiras evitou entrar diretamente no mérito do pedido do Flamengo, mas questionou a falta de uniformidade nas decisões da entidade:

- Não nos cabe entrar no mérito do pleito; é necessário questionar, contudo, por que somente um clube tem a sua solicitação atendida, enquanto outras equipes vêm tendo pedidos similares sistematicamente rejeitados pela entidade - diz um trecho da nota oficial.

Veja abaixo a publicação do Palmeiras:

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