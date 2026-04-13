Estêvão vira assunto na Europa após derrota do Chelsea: 'Claramente'

O Chelsea de Estêvão perdeu para o Manchester City por 3 a 0, na tarde deste domingo (12), em jogo válido pela 32° rodada da Premier League. Nas redes sociais, a atuação do jovem brasileiro foi muito comentada por torcedores europeus.

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Titular mais uma vez no Chelsea, Estêvão teve atuação apagada no jogo que foi decisivo para a briga na parte de cima da tabela do Campeonato Inglês. Coletivamente, a equipe comandada por Pep Guardiola foi dominante e venceu sem dificuldades no Stamford Bridge.

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Nas redes sociais, como é tratado como um grande prodígio, Estêvão teve o nome muito comentado por europeus. Muitos avaliaram que o jovem ainda não está pronto para assumir a responsabilidade em um jogo dessa magnitude. Veja os comentários abaixo:

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Estevão comemora gol do Chelsea pela Copa da Liga Inglesa. (Foto: Divulgação/ Chelsea)

Veja comentários sobre Estêvão após derrota do Chelsea

Tradução sobre o jogador do Chelsea: Não há absolutamente nada de errado com Estevao. Se ele está sentindo a pressão, é por causa dos torcedores do Chelsea/mídia e das expectativas impossíveis que eles criaram para o garoto ao forçá-lo a participar de conversas para as quais ele claramente não está pronto.

Tradução sobre o jovem brasileiro: Maresca fez Estêvão deixar Cubarsi e Baldé parecendo palhaços. Sob Rosenior, ele mal vê a bola. Todo jogador regrediu desde a chegada dele. Tire-o de cena esta noite.

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Tradução de um torcedor do Chelsea: Foi terrível, mas ainda assim Estêvão foi nosso melhor jogador no jogo de hoje, mostra o quão mal essa equipe está no momento.

Tradução sobre Estêvão no Chelsea: Alguns erros gritantes do Estêvão hoje até agora… que simplesmente não podem ser cometidos nesse nível. Tomara que no mesmo período do ano que vem estejamos vendo um jogador mais completo: mais forte, mais inteligente, mais consistente. Futuro brilhante com certeza se for assim, jovem prodígio dali em diante.

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