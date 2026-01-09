Torcedores do Flamengo mandam recado a Vitão após anúncio

O Flamengo anunciou a contratação do zagueiro Vitão, que estava no Internacional, e chega como primeiro reforço do Rubro-Negro para 2026. Nas redes sociais, a Nação Rubro-Negra deixou um recado especial para o atleta de 25 anos.

Diante da mulher, dos filhos, do pai e de outros familiares, Vitão foi apresentado pelo Flamengo e se emocionou ao falar sobre a trajetória. O zagueiro saiu da cidade de Jacarezinho, no interior do Paraná, jogou na base do Palmeiras, disputou a Champions League pelo Shakhtar Donetsk e passou as últimas temporadas no Internacional.

Nas redes sociais, a grande maioria dos torcedores do Flamengo recebeu Vitão com muito carinho. O defensor chega para disputar posição com Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. Veja os comentários abaixo:

Vitão é o zagueiro mais caro já contratado pelo Rubro-Negro

Contratado junto ao Internacional, Vitão, de 25 anos, chega ao Flamengo como o zagueiro mais caro da história rubro-negra. O clube investiu 10,7 milhões de euros (cerca de R$ 70 milhões) por 80% dos direitos econômicos. Parte do valor foi pago com o abatimento da dívida que o clube gaúcho tinha pela aquisição de Thiago Maia.

A contratação de Vitão se encaixa no perfil buscado pelo diretor José Boto para reforçar o Flamengo, de atletas com menos de 26 anos. A meta do português é rejuvenescer o elenco rubro-negro. Além disso, o zagueiro tem as características cruciais para um jogador da posição no esquema de Filipe Luís e compartilhada pelos novos concorrentes de Flamengo (Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo): técnica e boa saída de bola.

Em 2025, o Rubro-Negro teve problemas com a falta de opções para a posição. Com lesões de Léo Ortiz e Danilo, o jovem João Victor precisou ser acionado na reta final de temporada e não foi bem.