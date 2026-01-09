Emocionado, o zagueiro Vitão foi apresentado oficialmente pelo Flamengo nesta sexta-feira (9) e disse que a chegada ao rubro-negro é a realização de um sonho. O defensor, de 25 anos, afirmou que recebeu propostas e sondagens de outros clubes, mas que fez questão de esperar para assinar com o clube carioca.

➡️Confira na íntegra a entrevista de apresentação de Vitão no Flamengo

— Segui meu coração. Meu empresário está aqui, sabe que tive outras propostas e não quis nem ouvir. Quando chega do Flamengo não se nega, não tem como — declarou Vitão, ao ser apresentado no Ninho do Urubu, o CT do clube.

— Teve também a proposta do Cruzeiro, mas essas coisas ficam no mundo do meu estafe. A partir do momento que chegou o Flamengo, eu tive certeza que esse era o passo que eu tinha que dar para a minha carreira — acrescentou o zagueiro.

Diante da mulher, dos filhos, do pai e de outros familiares, o jogador se emocionou ao falar sobre a trajetória. Vitão saiu da cidade de Jacarezinho, no interior do Paraná, jogou na base do Palmeiras, disputou a Champions League pelo Shakhtar Donetsk e passou as últimas temporadas no Internacional.

— Eu saí do interior do Paraná, Jacarezinho… É bem improvável de eu sair de lá e conquistar o que eu estou conquistando. Eu estou muito feliz. Rodei o mundo e hoje estou vestindo a camisa de um dos maiores clubes do Brasil e do mundo — disse Vitão, que então baixou a cabeça e se emocionou.

— Meu pai tá aqui. Ele trabalhava por conta e ele sabe tudo que a gente passou. Sou muito grato por tudo e nunca vou esquecer.

Vitão vai vestir a camisa 44 no Flamengo (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

Vitão é o zagueiro mais caro já contratado pelo Flamengo

Contratado junto ao Internacional, Vitão, de 25 anos, chega ao Flamengo como o zagueiro mais caro da história rubro-negra. O clube investiu 10,7 milhões de euros (cerca de R$ 70 milhões) por 80% dos direitos econômicos. Parte do valor foi pago com o abatimento da dívida que o clube gaúcho tinha pela aquisição de Thiago Maia.

A contratação de Vitão se encaixa no perfil buscado pelo diretor José Boto para reforçar o Flamengo, de atletas com menos de 26 anos. A meta do português é rejuvenescer o elenco rubro-negro. Além disso, o zagueiro tem as características cruciais para um jogador da posição no esquema de Filipe Luís e compartilhada pelos novos concorrentes de Flamengo (Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo): técnica e boa saída de bola.

Em 2025, o Rubro-Negro teve problemas com a falta de opções para a posição. Com lesões de Léo Ortiz e Danilo, o jovem João Victor precisou ser acionado na reta final de temporada e não foi bem.