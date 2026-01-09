O Flamengo continua efetuando cortes nos esportes olímpicos. Na última segunda-feira (5), o Rubro-Negro anunciou o fim das categorias de canoagem e pararemo, o que marcou a despedida de Isaquias Queiroz do clube. Atletas da base da natação também já foram dispensados. O judô é a bola da vez.

O clube da Gávea informou pais e responsáveis dos atletas que as divisões sub-13 e sub-15 foram retiradas do quadro de alto rendimento. A mensagem, a qual o Lance! teve acesso, fala em "posicionamento do Flamengo". Confira nota abaixo:

"Prezados pais e responsáveis, Gostaríamos de agradecer sinceramente ao atleta e à família por todo o empenho, dedicação e confiança depositados em nosso trabalho até aqui.

Após direcionamento de gestão do Clube de Regatas do Flamengo, as classes sub 13 e sub 15 não mais farão parte do quadro de competição em alto rendimento. Essa decisão não diminui em nada o esforço, a conduta e o comprometimento demonstrados durante o período em que esteve conosco.

Desejamos muito sucesso na continuidade de sua trajetória esportiva e pessoal, certos de que as experiências vividas aqui contribuirão para os próximos desafios. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Comissão Técnica"

Mudança no judô pode envolver Rafaela Silva

Assim como aconteceu com a canoagem, mudanças no judô podem afetar até quem tem medalha de ouro olímpica. O futuro de Rafaela Silva no Flamengo, por enquanto, segue incerto.

A judoca tem contrato ate ao fim de janeiro deste ano. Fontes ouvidas pelo Lance dão como certa sua saída. Porém, pesa a favor de Rafaela o fato de ser presente e um símbolo nacional forte. Vale relembrar que a presença no Rio de Janeiro foi um dos motivos apontados pelo clube para a saída de Isaquias Queiroz.

Durante o lançamento do livro de sua coach, Rafaela foi questionada sobre o assunto, mas desconversou. Ela disse não saber de nada, e que outras pessoas cuidam de seus contratos. Procurada pela reportagem do Lance!, a direção do Flamengo não quis se manifestar.