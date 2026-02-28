Renato Gaúcho desabafa sobre erro de Andreas em Palmeiras x Flamengo

O ex-treinador do Flamengo, Renato Gaúcho, falou sobre a derrota para o Palmeiras na decisão da Libertadores da América de 2021. Em entrevista à Romário TV, no Youtube, o técnico abordou o escorregão de Andreas Pereira que resultou no gol de Deyverson e garantiu o título alviverde por 2 a 1. Renato também detalhou as condições físicas comprometidas do elenco rubro-negro naquela partida.

Durante a conversa com Romário, o treinador relembrou o lance que definiu a final. Renato relacionou o erro do meio-campista às limitações físicas que afetavam o time carioca naquele momento. O escorregão de Andreas permitiu que Deyverson marcasse o gol da vitória palmeirense nos minutos finais da prorrogação.

O técnico atribuiu o contexto da derrota ao desgaste físico acumulado pelo elenco. A sequência de jogos em três competições diferentes provocou um desgaste que elevou o risco de lesões e comprometeu a disponibilidade de atletas para a decisão continental.

— Eu falei: os jogadores vão machucar; na hora do vamos ver, nós não vão ter esses jogadores. Foi o que aconteceu — afirmou o ex-treinador do Flamengo.

Renato Gaúcho chegou à final com desfalques por suspensão e problemas médicos. Léo Pereira não estava disponível para a partida. David Luiz, Gustavo Henrique, Diego Alves, Diego e Bruno Henrique enfrentaram problemas físicos nos dias anteriores ao confronto entre Palmeiras e Flamengo.

— Tinham quatro ou cinco jogadores saindo do departamento médico, com 50% de condições de jogar. Mesmo assim, estávamos melhores do que eles. Só que, infelizmente, teve a pisada na bola do Andreas — declarou Renato Gaúcho.

Questionado por Romário sobre o lance, Renato reconheceu o impacto do erro. "Aquele escorregão me f***! F*** a nação toda. Realmente foi um azar muito grande", declarou.

O treinador também comentou sobre as condições físicas do elenco. Segundo ele, alguns atletas retornavam do departamento médico com condição parcial de jogo. O time ainda apresentava superioridade em relação ao adversário antes do erro de Andreas Pereira.

Deyverson decidiu final entre Palmeiras e Flamengo (Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP)

O erro do meio-campista ocorreu nos minutos finais da prorrogação da final da Libertadores de 2021. O lance marcou o fim da passagem do jogador pelo Flamengo. Flamengo e Palmeiras voltaram a se enfrentar em uma final da competição em 2025.

O resultado da final de 2021 marcou o fim do trabalho de Renato Gaúcho no Flamengo. A decisão continental ficou como principal frustração de sua passagem. O Flamengo reconquistou a Libertadores em 2022, sob comando de Dorival Júnior. O clube carioca voltou a levantar a taça em 2025, desta vez com Filipe Luís no comando técnico, justamente contra o Palmeiras de Andreas Pereira.

