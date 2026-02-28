Danilo, do Flamengo, envia água e kits de higiene para vítimas de chuvas em JF

O zagueiro Danilo, do Flamengo, enviou um caminhão carregado com água e kits de higiene para a população atingida pelas fortes chuvas em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais. O veículo partiu do Rio de Janeiro com destino à cidade mineira. O jogador é natural de Bicas, município localizado a aproximadamente 40 quilômetros de Juiz de Fora.

O defensor rubro-negro despachou o veículo com suprimentos para auxiliar os moradores afetados pelos temporais. O zagueiro compartilhou vídeo da ação em suas redes sociais com o objetivo de incentivar outras pessoas a contribuírem com doações.

Danilo possui vínculos com Juiz de Fora através de conhecidos locais. A família de sua ex-esposa e mãe de seus filhos é da cidade atingida pela tragédia climática na Zona da Mata mineira.

O jogador do Flamengo já havia realizado doações anteriores de alimentos para quentinhas e material de purificação para água potável. O zagueiro pretende continuar realizando doações até que a cidade se recupere da tragédia causada pelos temporais.

Até a manhã desta sexta-feira (27), Juiz de Fora contabilizava 62 mortos e três desaparecidos em decorrência dos temporais. Os eventos climáticos provocaram dezenas de deslizamentos. Milhares de pessoas ficaram desabrigadas e desalojadas.

Segundo levantamento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Juiz de Fora ocupa a nona posição entre as cidades do Brasil com maior população em áreas de risco de deslizamentos, enchentes e enxurradas.

Danilo conquistou idolatria na cidade após ser herói do Flamengo no tetracampeonato da Libertadores.

Danilo, do Flamengo, posa com a taça do Campeonato Brasileiro de 2025 (Foto: Divulgação)

