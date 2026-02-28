Ídolo do Palmeiras opina sobre clássico com São Paulo e escolhe adversário em possível final: 'Corinthians'

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste próximo domingo (1°), pela semifinal do Paulistão 2026. Djalminha, ídolo do Palmeiras, opiniou sobre o clássico Choque-Rei e escolheu adversário um adversário caso o Verdão alcance a final.

- Cara, o Palmeiras é uma equipe muito consistente, não é de hoje. Vem fazendo um paulista consistente, vem jogando bem na Arena Baroeri. E vai enfrentar um São Paulo que também vive um bom momento, de repente, o melhor momento aí do São Paulo nos últimos tempos, vem jogando bem. Mas, mesmo com tudo isso, eu vejo o Palmeiras ainda com um certo favoritismo - disse o ex-jogador.

- Cara, para ser campeão, você tem que enfrentar os grandes. Então, tem que ser quem vier. De preferência, o Corinthians - completou.

A entrevista com Djalminha foi realizada na última quarta-feira (25), em um evento realizado pela LaLiga e SportyBet.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam na Arena Barueri (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras mantém otimismo para ter Allianz no Paulistão; entenda obstáculos

Texto de Vitor Palhares

Responsável pela manutenção do gramado do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, a Soccergrass avançou no processo de substituição do material sintético e depende das condições climáticas para concluir a entrega antes de uma eventual decisão do Paulistão.

A superfície está 95% instalada, restando apenas um trecho atrás de um dos gols e parte da área técnica. Caso a etapa final não sofra atrasos em razão das chuvas na região, a expectativa é de que a conclusão ocorra no início da próxima semana, de acordo com apuração da reportagem.

Com o objetivo de acelerar o cronograma, a empresa mobilizou novos técnicos e passou a contar com 18 profissionais, contingente significativamente superior ao do início dos trabalhos. Dessa forma, finalizou a instalação do Shock Pad e de quase toda a nova superfície sintética.