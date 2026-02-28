Canal do Galvão Bueno contrata repórter para a Copa do Mundo de 2026
Isabela chegou para reforçar o time da N Sports
A N Sports, de Galvão Bueno, anunciou Isabela Labate como mais um reforço para a temporada. A jornalista vai integrar a equipe que cobrirá a Copa do Mundo FIFA 2026 pela emissora no consórcio de
detentores com o SBT, viajando por cidades da região leste dos Estados Unidos, do
Canadá e do México.
Além da presença no Mundial, Isabela fará parte da cobertura da N Sports
em outras competições, como Campeonato Brasileiro Feminino A1 e Copa CONMEBOL
Libertadores Sub-20.
A estreia de Isabela Labate está marcada para esta segunda-feira (2) no 'Deu Jogo', recém-
lançada atração que tem Wallace Neguerê como apresentador. O programa vai ao ar de
segunda à sexta, das 18h às 20h, no YouTube e nos canais lineares da N Sports, canal de Galvão Bueno.
Já a primeira transmissão será na terça (3), em grande estilo, com o clássico entre Sporting
e Porto. É a partida de ida da semifinal da Taça de Portugal, transmitida com exclusividade
pela N Sports, de Galvão Bueno. O duelo começa às 17h45, com pré-jogo desde às 17h15.
Hoje com 34 anos, Isabela cobriu a Copa do Mundo de 2014, os Jogos Olímpicos de 2016, a
Copa do Mundo de Clubes de 2025, além de diversas edições da Libertadores, com
passagens por grandes entidades e veículos esportivos.
- Estou muito feliz com minha chegada à N Sports, pois representa seguir realizando sonhos
como jornalista esportiva. Meu grande objetivo em 2026 é cobrir a Copa do Mundo. Além
disso, quero me consolidar como uma profissional multimídia e versátil - comentando,
apresentando e criando conteúdo - e que topa muitos desafios - analisou Isabela, nova contratada do canal de Galvão Bueno.
A jornalista se junta ao elenco feminino do canal que conta com a criadora de conteúdo
Gabi Martins, a repórter Gio Moura, a narradora Luiza Santana, e as comentaristas Fabíola
Andrade e Roberta Nina.
Tudo sobre
