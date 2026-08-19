Torcedores do Boca Juniors reagem ao confronto contra o São Paulo: 'Podemos'
Soberano eliminou o Bolívar no Morumbis
Boca Juniors e São Paulo serão adversários nas quartas de final da Sul-Americana, e alguns torcedores argentinos reagiram à definição do confronto. Após eliminarem Recoleta e Bolívar, os times disputarão uma vaga na semifinal do torneio da Conmebol.
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O time de Buenos Aires venceu o Recoleta por 7 a 1 no agregado dos jogos. Já a equipe comandada por Dorival Júnior venceu os bolivianos no MorumBIS com gols de Luciano, Calleri e Sabino.
Veja algumas reações:
Bueno nos va a tocar são paulo que con toda la lógica del mundo ni será fácil— el sonic del Xeneize pa (@erik028xd) August 19, 2026
Así que no eran las mismas pelotudes como lo hicieron en belo horizonte
Tradução: Bom, vamos enfrentar o São Paulo, o que, logicamente, não vai ser fácil. Então, não foi a mesma palhaçada que fizeram em Belo Horizonte (jogo contra o Cruzeiro na fase e grupos)
y buenoo será sao paulo en cuartos— tiara (@leclercmv) August 19, 2026
Tradução: Bem, será o São Paulo nas quartas
Nada, jugamos contra Sao Paulo, rival duro Pero creo que podémos ganar bien— Mauro 🦢🔴🇸🇪 (@Mauro_CABJLFC12) August 19, 2026
Tradução: Nada, jogamos contra o São Paulo, rival duro. Mas acho que podemos ganhar bem.
Contra sao paulo nosotros los de boca nos debemos demostrar si estamos en la altura de ganar esta copa.— Exequiel (@Exequiellarioja) August 19, 2026
Tradução: Contra o São Paulo, nós, os do Boca, devemos nos demonstrar se estamos à altura de ganhar esta copa.
Como foi o jogo entre São Paulo e Bolívar na Sul-Americana?
Se Luciano roubou a cena antes do jogo, acompanhando de perto a chegada do ônibus, roubou as arquibancadas. O São Paulo abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, após boa jogada pelo lado esquerdo. Danielzinho fez a ultrapassagem e recebeu de Iago antes de cruzar para Luciano, que apareceu no centro da área e finalizou de primeira com o pé esquerdo. No Morumbis, o nome do camisa 10 tomou conta. Depois do gol, o Bolívar tentou responder e chegou a criar perigo com Patito Rodríguez, mas Domingos Duarte apareceu bem para cortar. O Tricolor recuperou a posse e voltou a controlar. Conseguindo segurar, foi para o intervalo com um gol de vantagem no placar.
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Em um roteiro que vem se repetindo nos últimos jogos, o São Paulo novamente não conseguiu sustentar a vantagem e sofreu o empate aos 15 minutos do segundo tempo. Patito Rodríguez fez boa jogada pelo lado esquerdo, tabelou com Asprilla e avançou. Na sequência, o colombiano recebeu na entrada da área, teve espaço e soltou uma bomba no ângulo de Rafael para deixar tudo igual. O detalhe é que, no lance anterior, Luciano quase ampliou para o Tricolor ao acertar a trave, em uma oportunidade que poderia ter colocado o São Paulo novamente em vantagem.
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Mas existiu uma esperança. Aos 20 minutos, o São Paulo teve um pênalti marcado a seu favor. Após cobrança de falta na área, Sabino desviou de cabeça e a bola bateu no braço aberto de Echeverría. O VAR recomendou a revisão do lance, e o árbitro confirmou a penalidade para o Tricolor. A responsabilidade ficou para Calleri, que mandou para o fundo da rede. E a torcida explodiu: "Toca no Calleri que é gol".
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