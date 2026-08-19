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Torcedores do Boca Juniors reagem ao confronto contra o São Paulo: 'Podemos'

Soberano eliminou o Bolívar no Morumbis

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 05:50
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Luciano e Calleri se abraçando no jogo do São Paulo contra o Bolívar
São Paulo venceu o Bolívar nas oitavas da Sul-Americana (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Boca Juniors e São Paulo serão adversários nas quartas de final da Sul-Americana, e alguns torcedores argentinos reagiram à definição do confronto. Após eliminarem Recoleta e Bolívar, os times disputarão uma vaga na semifinal do torneio da Conmebol.

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O time de Buenos Aires venceu o Recoleta por 7 a 1 no agregado dos jogos. Já a equipe comandada por Dorival Júnior venceu os bolivianos no MorumBIS com gols de Luciano, Calleri e Sabino.

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Veja algumas reações:

Tradução: Bom, vamos enfrentar o São Paulo, o que, logicamente, não vai ser fácil. Então, não foi a mesma palhaçada que fizeram em Belo Horizonte (jogo contra o Cruzeiro na fase e grupos)

Tradução: Bem, será o São Paulo nas quartas

Tradução: Nada, jogamos contra o São Paulo, rival duro. Mas acho que podemos ganhar bem.

Tradução: Contra o São Paulo, nós, os do Boca, devemos nos demonstrar se estamos à altura de ganhar esta copa.

Jogadores do Boca Juniors comemorando abraçados com a camisa branca
Boca venceu o Recoleta por 7 a 1 no agregado das oitavas da Sul-Americana (Foto: DANIEL DUARTE/AFP)

Como foi o jogo entre São Paulo e Bolívar na Sul-Americana?

Se Luciano roubou a cena antes do jogo, acompanhando de perto a chegada do ônibus, roubou as arquibancadas. O São Paulo abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, após boa jogada pelo lado esquerdo. Danielzinho fez a ultrapassagem e recebeu de Iago antes de cruzar para Luciano, que apareceu no centro da área e finalizou de primeira com o pé esquerdo. No Morumbis, o nome do camisa 10 tomou conta. Depois do gol, o Bolívar tentou responder e chegou a criar perigo com Patito Rodríguez, mas Domingos Duarte apareceu bem para cortar. O Tricolor recuperou a posse e voltou a controlar. Conseguindo segurar, foi para o intervalo com um gol de vantagem no placar.

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Em um roteiro que vem se repetindo nos últimos jogos, o São Paulo novamente não conseguiu sustentar a vantagem e sofreu o empate aos 15 minutos do segundo tempo. Patito Rodríguez fez boa jogada pelo lado esquerdo, tabelou com Asprilla e avançou. Na sequência, o colombiano recebeu na entrada da área, teve espaço e soltou uma bomba no ângulo de Rafael para deixar tudo igual. O detalhe é que, no lance anterior, Luciano quase ampliou para o Tricolor ao acertar a trave, em uma oportunidade que poderia ter colocado o São Paulo novamente em vantagem.

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Mas existiu uma esperança. Aos 20 minutos, o São Paulo teve um pênalti marcado a seu favor. Após cobrança de falta na área, Sabino desviou de cabeça e a bola bateu no braço aberto de Echeverría. O VAR recomendou a revisão do lance, e o árbitro confirmou a penalidade para o Tricolor. A responsabilidade ficou para Calleri, que mandou para o fundo da rede. E a torcida explodiu: "Toca no Calleri que é gol".

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