Jornalista ironiza dedo no ouvido de Neymar: 'Campanha de cotonete'

O Santos perdeu para o Fluminense por 3 a 2, no último domingo (19), dentro da Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a derrota, o atacante Neymar foi flagrado com dedos no ouvido ao deixar o gramado do estádio. A atitude do jogador teve uma repercussão negativa, o que gerou uma explicação.

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Nas redes sociais, Neymar realizou uma publicação onde afirmou que estava apenas coçando a ouvido e não provocando a torcida do Peixe, que o vaiava. O jornalista José Trajano ironizou a declaração do camisa 10.

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— Essa coisa do dedo no ouvido, da coceira, como a figura dele é ligada a comercial e ganhar dinheiro, talvez venha uma campanha aí de um cotonete. Um lançamento. Talvez usem a figura do Neymar como protagonista — iniciou o comentarista, antes de completar.

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— A torcida do Santos não está mais aguentando o Neymar, e ele não está sabendo conviver com críticas. Até um determinado momento, a torcida ainda acreditou que ele seria o salvador da pátria. Mas com o tempo, os torcedores foram perdendo a paciência, e com toda a razão — concluiu.

Neymar em ação pelo Santos, dentro da Vila Belmiro, em 2026 (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

Neymar em Santos x Fluminense

Dentro de campo, Neymar teve participação direta em momentos importantes da partida. Foi dele a jogada que originou o primeiro gol santista, marcado por Gabigol, e também participou da construção ofensiva ao longo do jogo.

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Apesar disso, o desempenho do craque foi alvo de críticas, especialmente na reta final da partida. Neymar desperdiçou duas chances claras dentro da área e cometeu erros em jogadas decisivas, pouco antes do gol da virada do Fluminense, marcado por John Kennedy.

Depois da derrota, o camisa 10 foi flagrado deixando o gramado cabisbaixo. Diante da polêmica da possível provocação aos torcedores, Neymar fez uma publicação sobre sair de campo com os dedos no ouvido.

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— Chegou o dia que eu tenho que explicar uma coçada de orelha! Gente, sinceramente vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites… é triste demais ter que conviver com isso! Não tem ser humano que aguente — explicou o atacante.

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