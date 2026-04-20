Jornalista esportivo dedicado ao Santos em seu canal no Youtube, Fábio Sormani avaliou a atuação de Neymar na derrota contra o Fluminense. O camisa 10 jogou os 90 minutos da derrota do Peixe e, apesar de ter contriubuído com uma assitência (para o gol de Gabriel Barbosa no primeiro tempo), não foi efetivo a ponto de decidir os rumos do jogo.

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— O Neymar fez um péssimo jogo! Um péssimo jogo. Poderia ter feito 3x2 em dois momentos da mesma jogada. Na primeira ele não teve coragem de chutar para o gol e eu não sei porquê. (0:18) E na volta ele recebeu a bola, chutou e o Fábio fez uma ótima defesa incrível! Ali poderia ter sido 3x2 para o Santos — avaliou Sormani.

Com a derrota para o Fluminense, o Santos permanece com 13 pontos em 12 jogos e segue na 15ª colocação do Brasileirão. A equipe soma três vitórias, quatro empates e cinco derrotas, com 16 gols marcados e 19 sofridos, tendo saldo negativo de três. O time se aproxima da parte de baixo da tabela e passa a conviver com maior pressão na sequência da competição.

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Santos é derrotado pelo Fluminense na Vila Belmiro pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

Torcida do Santos protesta após derrota para o Flu

Após o apito final, a torcida fez críticas ao elenco e, principalmente, à diretoria, com protestos direcionados ao presidente Marcelo Teixeira. Frases com "Fora todo mundo, diretoria omissa e elenco vagabund*" e "Ei, Teixeira, vai tomar no c*" foram entoadas nas arquibancadas. ▶️ Assista;

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